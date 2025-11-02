Anses anunció el cronograma de pago de noviembre

Anses comunica los calendarios de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

JUBILACIONES Y PENSIONES QUE NO SUPEREN UN HABER MÍNIMO

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

JUBILACIONES Y PENSIONES QUE SUPEREN UN HABER MÍNIMO

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO Y ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJO

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre

ASIGNACIÓN POR EMBARAZO

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre

ASIGNACIÓN POR PRENATAL

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

ASIGNACIÓN POR MATERNIDAD

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

ASIGNACIONES PAGO ÚNICO (MATRIMONIO, NACIMIENTO, ADOPCIÓN)

  • Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

ASIGNACIONES FAMILIARES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

