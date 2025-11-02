Anses anunció el cronograma de pago de noviembre

Anses comunica los calendarios de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
JUBILACIONES Y PENSIONES QUE NO SUPEREN UN HABER MÍNIMO
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre
JUBILACIONES Y PENSIONES QUE SUPEREN UN HABER MÍNIMO
DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO Y ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJO
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8: 20 de noviembre
DNI terminados en 9: 25 de noviembre
ASIGNACIÓN POR EMBARAZO
DNI terminados en 0: 10 de noviembre
DNI terminados en 1: 11 de noviembre
DNI terminados en 2: 12 de noviembre
DNI terminados en 3: 13 de noviembre
DNI terminados en 4: 14 de noviembre
DNI terminados en 5: 17 de noviembre
DNI terminados en 6: 18 de noviembre
DNI terminados en 7: 19 de noviembre
DNI terminados en 8: 20 de noviembre
DNI terminados en 9: 25 de noviembre
ASIGNACIÓN POR PRENATAL
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
ASIGNACIÓN POR MATERNIDAD
Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre
ASIGNACIONES PAGO ÚNICO (MATRIMONIO, NACIMIENTO, ADOPCIÓN)
Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
ASIGNACIONES FAMILIARES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre