Chaco: Gobierno gestionó la finalización de obras del Segundo Acueducto

El Gobierno del Chaco realizó gestiones en Bs. As. para finalizar la obra del Segundo Acueducto que lleva 14 años de ejecución, tal como lo expresara el gobernador Leandro Zdero en su reunión con el ministro de Infraestructura nacional, Guillermo Ferraro. Para ello, se constituyó un encuentro entre funcionarios nacionales y provinciales, en la que participó el ministro Hugo Domínguez, para avanzar con el 18% de obras faltantes que incluyen la provisión energética para el bombeo, planta de potabilización y obras complementarias en el interior provincial.

Esta reunión se llevó adelante en la sede de la Casa del Chaco, con el subsecretario de Energía de Infraestructura de Nación, Bartolomé Heredia, representantes de la empresa Supercemento, una de las integrantes de la UTE encargada de las obras, referentes del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, ENHOSA, y el presidente de la empresa SAMEEP, Nicolás Diez, con el objetivo de “avanzar en alternativas que permitan la finalización del 18% de obras para poner operativo al segundo acueducto para beneficio de un 60% de la población chaqueña”.

Relación cortada de la gestión anterior con el ENHOSA

El Ministro Domínguez señaló que “las obras se encuentran paralizadas, entre otras cosas, porque la relación de la gestión anterior con el ENHOSA estaba cortada desde hace más de un año” afirmó y precisó que “ese vínculo lo estamos recomponiendo para finalizar un 18% de obras que falta, según un informe del gobierno nacional certificado por SAMEEP”.

Detalles “esenciales” para finalizar la obra

El subsecretario Mario Tulio Liper Quijano, el presidente de SAMEEP, Nicolás Diez, puntualizó que “faltan obras esenciales” como por ejemplo en la toma de agua del Río Paraná, ubicada a la vera del puente interprovincial “General Manuel Belgrano”, entre Chaco y Corrientes.

”En la estación de bombeo, de 6 bombas sólo funciona una”

Puntualmente, Diez indicó que de las 6 bombas que deberían estar funcionando en la estación “sólo funciona una, en su capacidad mínima, porque es la única a la que se le dió tensión eléctrica”. Tras lo cual Domínguez agregó que “así no tiene sentido semejante obra ya que no funciona y se deben hacer las obras complementarias para poder ponerla a la pleno y que el agua potable llegue al interior provincial”.

Faltan obras para la potabilización del agua

Por otra parte, Diez explicó que faltan las denominadas obras “periféricas” como las piletas de “floculación y decantación” lo cual debería contar con galpones cerrados que “hoy no están montados”, dijo y agregó que “tampoco está el puente grúa”, elemento “indispensables” para la potabilización del agua, remarcó.

Seguido describió que en cuanto a la conducción de agua hacia la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña “hay un punto particular, donde hace de fusible el acueducto, que tiene que ver con el cruce del Río Negro la altura de Makallé.

En la zona de Sáenz Peña, en Las Breñas, en Gancedo, también falta infraestructura eléctrica vinculada con el bombeo. Además de obras anexas obras anexas que tienen que ver con ese acueducto en la interconexión para llegar a San Bernardo, Villa Berthet, y para eso tenemos que repotenciar el acueducto existente entre Saénz Peña y Villa Ángela.