Castelli celebró su Torneo de Hockey infantil en el Complejo “Diego Maradona”

En el marco de los festejos por el 89° aniversario de la localidad, se llevó a cabo un Torneo de Hockey Infantil organizado por el equipo Abipones Hockey, que reunió a decenas de niños y familias en una jornada deportiva llena de entusiasmo, camaradería y celebración.

El evento tuvo lugar en la cancha del Complejo Deportivo “Diego Maradona”, un espacio con césped sintético gestionado por la administración del intendente Pío Sander, que se ha convertido en un punto de encuentro para el desarrollo del deporte local.

Participaron las categorías Sub 6, Sub 8 y Sub 10 de los clubes Araucanos, Abipones y UNCAUS, quienes compartieron una mañana de competencia y recreación en un clima de alegría y unión familiar.

El intendente Pío Sander, acompañado por el subsecretario de Deporte Roberto Scheffer, estuvo presente para saludar a las familias y felicitar a los clubes por su compromiso con el deporte formativo. “El trabajo constante de las instituciones fortalece el desarrollo deportivo de toda la región y nos llena de orgullo ver el crecimiento de nuestros equipos”, destacó Sander.

Gracias al esfuerzo conjunto entre municipio, clubes y familias, Castelli continúa consolidándose como un referente deportivo en la zona. La jornada finalizó con sorteos, sorpresas y un tercer tiempo compartido entre jugadores, entrenadores y padres, en un ambiente festivo que reflejó el espíritu del aniversario.