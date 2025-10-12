Castelli celebró su Torneo de Hockey infantil en el Complejo “Diego Maradona”

558474042_1239011001599729_3451661842278211390_n

En el marco de los festejos por el 89° aniversario de la localidad, se llevó a cabo un Torneo de Hockey Infantil organizado por el equipo Abipones Hockey, que reunió a decenas de niños y familias en una jornada deportiva llena de entusiasmo, camaradería y celebración.

El evento tuvo lugar en la cancha del Complejo Deportivo “Diego Maradona”, un espacio con césped sintético gestionado por la administración del intendente Pío Sander, que se ha convertido en un punto de encuentro para el desarrollo del deporte local.

Participaron las categorías Sub 6, Sub 8 y Sub 10 de los clubes Araucanos, Abipones y UNCAUS, quienes compartieron una mañana de competencia y recreación en un clima de alegría y unión familiar.

El intendente Pío Sander, acompañado por el subsecretario de Deporte Roberto Scheffer, estuvo presente para saludar a las familias y felicitar a los clubes por su compromiso con el deporte formativo. “El trabajo constante de las instituciones fortalece el desarrollo deportivo de toda la región y nos llena de orgullo ver el crecimiento de nuestros equipos”, destacó Sander.

Gracias al esfuerzo conjunto entre municipio, clubes y familias, Castelli continúa consolidándose como un referente deportivo en la zona. La jornada finalizó con sorteos, sorpresas y un tercer tiempo compartido entre jugadores, entrenadores y padres, en un ambiente festivo que reflejó el espíritu del aniversario.

 

Más Noticias

183295w850h566c.jpg

Sameep realizó tareas de mantenimiento cloacal en el barrio 500 Viviendas

559949486_1259662462872299_6134653996818894566_n

Fontana reunió a más de 260 chicos en un Encuentro de Escuelitas de Fútbol

559191867_122246203028167730_6328472232349748557_n

Colonia Popular avanza con trabajos de reacondicionamiento hidráulico para mejorar el drenaje pluvial

Te pueden interesar

multimedia.normal.aa9ccffb2647e526.bm9ybWFsLndlYnA=

Entrevista a María Corina Machado: “Maduro está absolutamente aislado y tiene los días contados”

558474042_1239011001599729_3451661842278211390_n

Castelli celebró su Torneo de Hockey infantil en el Complejo “Diego Maradona”

183305w850h531c.jpg

Descuentos y cuotas sin interés: la propuesta de Tuya para el Día de la Madre

183341w850h481c.jpg

Detuvieron a un hombre con 177 bochitas de cocaína

183325w850h478c.jpg

Chocó, destruyó y abandonó el auto que le prestó su abuela