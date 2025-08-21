Bs. As: Chaco Se Sumó A La Construcción De Una Hoja De Ruta Común Para La Salud En Argentina

WhatsApp Image 2025-08-21 at 09.05.59

El ministro de Salud del Chaco, Dr. Sergio Rodríguez, participó de la jornada de trabajo “Una hoja de ruta hacia un Futuro Federal”, que reunió a titulares de las carteras sanitarias de distintas provincias.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la construcción de una agenda común en materia de salud y desarrollo, con herramientas de coordinación e integración que permitan dar respuestas efectivas a los desafíos que enfrenta el sistema sanitario en todo el país.
Durante el encuentro, también se presentaron iniciativas de formación y capacitación orientadas a fortalecer las capacidades de gestión de los equipos provinciales y acompañar el proceso de transformación del sistema de salud con una mirada federal y equitativa.

Más Noticias

images (3)

Las Juntas De Clasificación De Nivel Primario Abren Inscripciones A Interinatos Y Suplencias

WhatsApp Image 2025-08-20 at 22.45.38

Tres Isletas celebró 88 años con obras y entrega de títulos de propiedad

181290w850h476c.jpg

Diputados rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad

Te pueden interesar

535392445_1099997618940822_610905215360802526_n

Charata florece: los lapachos de la Av. Güemes muestran el fruto de un proyecto comunitario

WhatsApp Image 2025-08-21 at 09.05.59

Bs. As: Chaco Se Sumó A La Construcción De Una Hoja De Ruta Común Para La Salud En Argentina

images (3)

Las Juntas De Clasificación De Nivel Primario Abren Inscripciones A Interinatos Y Suplencias

424440w790h525c.jpg

Micromonólogos en el Museo de Medios

1444631w790h410c.jpg

Corrientes, escenario de hermandad entre la guarania y el chamamé