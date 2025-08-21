Bs. As: Chaco Se Sumó A La Construcción De Una Hoja De Ruta Común Para La Salud En Argentina
El ministro de Salud del Chaco, Dr. Sergio Rodríguez, participó de la jornada de trabajo “Una hoja de ruta hacia un Futuro Federal”, que reunió a titulares de las carteras sanitarias de distintas provincias.
El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la construcción de una agenda común en materia de salud y desarrollo, con herramientas de coordinación e integración que permitan dar respuestas efectivas a los desafíos que enfrenta el sistema sanitario en todo el país.
Durante el encuentro, también se presentaron iniciativas de formación y capacitación orientadas a fortalecer las capacidades de gestión de los equipos provinciales y acompañar el proceso de transformación del sistema de salud con una mirada federal y equitativa.