Bomba de Scaloni a 6 días del debut: “Hay posibilidades de cambiar la lista de 26”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, advirtió este miércoles que “hay posibilidades de cambiar la lista de 26” a seis días del debut en el Mundial de Qatar 2022 debido a que “hay jugadores que no están del todo bien” luego de la goleada en el amistoso frente a Emiratos Árabes Unidos.

Lejos de celebrar la victoria albiceleste, Scaloni señaló: “Fue un partido incómodo, la verdad que no era fácil jugar a seis días del inicio del Mundial. Había bastante riesgo pero lo sacamos adelante, por eso hicimos los cambios en el entretiempo. El equipo se desdibujó un poco pero administramos los minutos de algunos chicos”.

“Uno cuando sale a jugar siempre quiere dar el máximo, no les podés decir que no metan la pierna. Sí es verdad que algunos no jugaron por precaución, por alguna molesta. No se les dice mucho, ellos son bastantes grandecitos para saber qué hacer”, añadió.

Sin embargo, encendió las alarmas al remarcar: “Tenemos algunos problemitas, pero tenemos tiempo para definir algunas cosas para el debut. Hay posibilidad de cambiar la lista de 26. Hay jugadores que no están del todo bien, algunos quedaron fuera de la convocatoria porque no estaban para jugar. No puedo garantizar que todos vayan a estar, hay que ser cautos”.

El director técnico se refirió de manera indirecta a Paulo Dybala, Cristian “Cuti” Romero, Nicolás González y Alejandro “Papu” Gómez, que no pudieron participar del amistoso por molestias físicas.

Además, Scaloni detalló por qué optó por poner línea de cinco en el fondo en el segundo tiempo con el ingreso de Nahuel Molina por la banda izquierda: “No queríamos hacer jugar a (Nicolás) Tagliafico y Marcos Acuña venía de un parón. Fue un poco una manera de probar, de ver, sirve. Le dimos minutos a algunos jugadores que no venían teniendo, eso nos deja satisfechos. Ahora a pensar en lo que viene y preparar el partido con Arabia”.

Por último, consultado por las semejanzas entre Emiratos Árabes y Arabia Saudita, respondió: “Tienen cosas parecidas, como el sistema de juego. Son similares, pero cada encuentro es una historia”.