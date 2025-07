Bistoletti y la nueva etapa de SECHEEP: “Recuperamos el orden y empezamos a ganarle al fraude eléctrico”

La energía en el Chaco no solo se transporta en líneas de alta tensión o se transforma en estaciones distribuidoras. También se teje con decisiones políticas, compromiso operativo y gestión anticipada. En ese marco, Hilario José “Lalo” Bistoletti, presidente de SECHEEP, ofreció una extensa entrevista en la que repasó los principales desafíos y logros de su gestión, atravesada por una consigna clara: ordenar la empresa y recuperar el control.

“El verano 2025-2026 ya empezó para nosotros en mayo”, aseguró Bistoletti, dando cuenta de una política de anticipación que contrasta con años anteriores donde los cortes prolongados eran casi una rutina para los chaqueños.

Preparativos anticipados para un verano sin sobresaltos

A diferencia de gestiones pasadas, SECHEEP retomó una vieja costumbre: planificar el verano desde mitad de año. Esto implica hacer un diagnóstico de las fallas del último verano, relevar el estado de transformadores, estaciones y líneas, y proyectar obras de refuerzo.

“Hacemos una especie de service a cada estación transformadora para evitar que exploten en los primeros calores. Y se nota: este último verano no tuvimos cortes generalizados como antes”, explicó el titular de la empresa.

El plan contempla tanto mantenimiento como inversiones estratégicas. Este año, por ejemplo, se ejecuta una obra clave para mejorar el servicio en Santa Sylvina, una de las zonas más afectadas por la baja tensión en los horarios pico. También se realizaron mejoras en Juan José Castelli, donde Bistoletti destacó la incorporación de referentes locales comprometidos con el trabajo técnico y operativo.

El combate al fraude: una decisión política y operativa

Uno de los pilares del mandato de Bistoletti fue la lucha contra el fraude eléctrico y las conexiones irregulares, un fenómeno que, según él, fue tolerado y hasta institucionalizado en gestiones anteriores.

“Cuando el gobernador me ofreció el cargo, me dijo: ‘Terminá con el fraude’. El control había desaparecido. No salían más camionetas, se eliminó el 0800 y se permitía que haya gente con medidor que no pagaba. Era tierra de nadie”, denunció.

La nueva gestión reactivó el sector de “Conexión Irregular” dentro de SECHEEP y lo dotó de recursos. En 2024, el objetivo era reducir el fraude en un 10%. Se alcanzó el 7%. Para 2025, la meta es del 13%. A tal fin, se incorporaron 11 camionetas y 9 utilitarios nuevos para los operativos en toda la provincia.

Bistoletti destacó el efecto positivo que tiene la presencia de SECHEEP en los barrios:

“El que paga siente alivio al ver que se controla. El que está colgado sabe que puede caer. Y muchos se acercan voluntariamente a regularizar”.

Robos de transformadores: una historia con final (casi) feliz

En 2023, el robo de transformadores y cables era moneda corriente. Pero un episodio fortuito y una intervención judicial marcaron un antes y un después.

“Un camión se cae en la rotonda del Hipermercado y la fiscal va de madrugada al lugar. Detecta transformadores robados, detienen a los choferes y ubican la chacarita desde donde salieron. A partir de ahí, el robo de transformadores desapareció”, relató.

Si bien aún persiste el robo de cables, muchas veces utilizados por terceros para realizar conexiones clandestinas, la situación está bajo control. Incluso se han detectado extensiones ilegales de hasta 400 metros para abastecer propiedades privadas, como ocurrió en un quincho en la zona sur de Resistencia.

Energía solar: el cambio silencioso

En apenas un año, el Chaco pasó de no tener generación propia a contar con más de 270 megavatios solares instalados en distintas localidades: Pampa del Infierno (130 MW), Pinedo (40 MW) y Villa Ángela (100 MW). Estos parques, de inversión privada, venden su energía a empresas que buscan bonos verdes para operar en el mercado europeo.

“En verano, cuando el consumo local se dispara, toda esa energía queda en el Chaco. Nos salvó de un verano terrible cuando se fue Agrekko”, subrayó Bistoletti.

Tarifas y consumo: ¿bajó la luz?

La percepción generalizada sobre la “baja de la luz” es, según Bistoletti, un malentendido. Lo que bajó fue el consumo, empujado por el impacto de los aumentos nacionales.

“Llegamos a detectar casas con 2.500 kWh en verano. Eso es una barbaridad. Y nadie sabe cuánto consume, solo cuánto paga. Hay que empezar por educar”, remarcó.

El viaje a la energía: educación para el consumo responsable

En línea con esa preocupación, SECHEEP lanzó un programa educativo llamado «El viaje a la energía», destinado a alumnos de escuelas primarias y secundarias.

“Ya hay más de 70 escuelas inscriptas. Los chicos se prenden, preguntan, entienden. Y son ellos los que después nos enseñan en casa a cuidar la energía”, celebró.

El gran pendiente: el Impenetrable

El norte chaqueño aún no está conectado al sistema interconectado nacional. Se requiere una línea de más de 130 kilómetros en plena zona boscosa, con una inversión millonaria que la provincia no puede afrontar sola.

“Ya tenemos el trazado. Necesitamos un financiamiento internacional o apoyo de Nación para concretarlo. Es una deuda con un norte postergado”, explicó Bistoletti.

Conclusión

Hilario Bistoletti encarna una gestión técnica, directa y decidida en SECHEEP. Con foco en el orden interno, el combate al fraude, las inversiones estratégicas y la educación, plantea una empresa que quiere reconstruir su credibilidad y estar a la altura del nuevo Chaco que exige servicios públicos eficientes y sustentables.

“La gente valora cuando ve que se trabaja, que se escucha, que hay soluciones. El desafío es sostenerlo y llegar cada vez a más chaqueños con energía segura, legal y estable.”