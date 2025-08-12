Azafata de Aerolíneas Argentinas llegó con joyas y 10 Iphone, en su casa tenía una fortuna y quedó detenida

Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza acusada de intentar contrabandear artículos de lujo valuados en aproximadamente $58 millones. El procedimiento tuvo lugar a mediados de mayo durante un control rutinario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que detectó la carga prohibida en el escáner de equipajes.

La mujer, identificada como María del Carmen Patane, transportaba en su equipaje de mano ocho monedas metálicas, una pulsera, un anillo, cuatro relojes, tres cadenitas y un prendedor. Según trascendió, al ser interrogada declaró que una persona —de la que no aportó datos— le había ofrecido dinero para trasladar dichos elementos.

Al revisar su equipaje de bodega, los efectivos hallaron diez teléfonos celulares marca Apple, que la acusada dijo llevar “para reparar”. Sin embargo, ante la magnitud del hallazgo, fue trasladada a una oficina para labrar las actuaciones correspondientes. El procedimiento provocó demoras en el vuelo AR-1304 con destino a Miami.

Patane, de 64 años, permanece imputada mientras se avanza en determinar la procedencia de los bienes y posibles vínculos con redes de contrabando internacional.

