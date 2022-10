Avanzan las obras en el Hospital Pediátrico para superar las 200 camas

Impactos: 22

La nueva infraestructura se suma al Centro de Rehabilitación en construcción, tras la renovación de la Emergencia.

El Hospital Pediátrico Juan Pablo II dio inicio esta semana a las obras de ampliación para superar las 200 camas y hacer frente a la alta demanda de pacientes de Capital y el interior.

El Litoral dialogó con la directora ejecutiva de la institución, Silvana Aguirre Serantes.

Detalló que actualmente el hospital cuenta con 186 camas y con la ampliación se sumarán otras 26 en habitaciones dobles con sanitarios privados.

“Se trata de una obra de mil metros cuadrados para contener el crecimiento de la demanda, fundamentalmente en el área de internación, que actualmente está insatisfecha”, señaló Aguirre Serantes.

“Tendremos nuevos consultorios, un servicio de enfermería completo y también la ampliación del servicio de endocrinología, que nos estaba quedando chico”, reconoció.

Además, realizarán una sala de reuniones, dormitorios para 12 residentes, con todos los servicios necesarios para que los médicos en formación puedan continuar su capacitación profesional en los distintos servicios del hospital.

“Esta decisión del gobernador Gustavo Valdés cayó en un muy buen momento para poder mejorar la atención del hospital de día, para tratamientos que requieren internación pero son ambulatorios, así como para los posoperatorios”.

Aguirre Serantes destacó que desde hace varios meses, tras la mejora del escenario epidemiológico por la baja de casos de covid-19, se pudieron retomar las intervenciones quirúrgicas programadas, ya que durante dos años se realizaron solo las de emergencia por la delicada situación sanitaria que se atravesaba.

“El incremento de la demanda no está vinculado a ninguna patología en particular. Es un proceso natural del crecimiento de la población. La vieja estructura no estaba quedando corta de espacio”, señaló.

En diciembre el Hospital Pediátrico cumplirá 25 años, y durante este 2022 se amplió el sector de Emergencia; así como las áreas de internaciones 1 y 2, y el servicio de Oncología también fueron renovadas.

Además, Aguirre Serantes recordó que siguen adelante las obras del nuevo Centro de Rehabilitación.

En este nuevo edificio, los profesionales podrán hacer un mejor seguimiento y control de casos y los asistentes sociales ayudarán a verificar que el paciente continúe con el tratamiento.

Trabajarán los mismos profesionales que ya lo hacen en el hospital y contarán con equipamiento nuevo y también software para ampliar la atención del paciente.

Tendrá un acceso vehicular-peatonal, un área de espera pública y sector de admisión, secretaría, cuatro sanitarios universales públicos y tres más para el personal, un cambiador público, un office, un consultorio clínico y cinco gabinetes de atención.

Asimismo, este centro contará con un área de fisioterapia con 8 boxes, un amplio gimnasio y un extenso sector para el taller de prótesis y órtesis.

El Litoral