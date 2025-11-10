Apuñalaron a un hombre a la salida de una jineteada

En las primeras horas de este domingo, alrededor de las 00:10, la Policía acudió hasta la vereda de una clínica privada de Charata, en virtud de que habría un hombre con una herida de arma blanca.

Se trataba de J.L, de 35 años, con domicilio en Quitilipi, el cual se encontraba asistido en dicha clínica.

A las 00:45, personal de la Comisaría Segunda de Charata informó que el hombre, al retirarse del evento de «Doma» en el Club Hípico Charata (sito sobre Ruta Nacional Nº 89), una persona desconocida le propinó una puntada con un elemento punzo cortante en la zona lateral izquierda (costilla).

El mismo se trasladó por sus propios medios hasta la clínica, donde se encuentra siendo examinado por los médicos de turno.

El médico que atendió al herido adelantó en forma verbal que «el paciente se halla estable y consciente, que fue medicado y deberá realizar intervención quirúrgica, para descartar lesiones en órganos».

En la mañana de este lunes, cerca de las 8:15, el hombre fue derivado hacia el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, a fines de realizarle estudios de mayor complejidad y posterior intervención quirúrgica.

Se dio intervención a la División Investigaciones Complejas Interior Charata, con el fin de lograr la individualización del autor del puntazo que recibió este ciudadano.