Tragedia vial en Juan José Castelli: murió un motociclista tras chocar con una camioneta

Un hombre de 30 años perdió la vida este sábado tras protagonizar un siniestro vial en la ciudad de Juan José Castelli. El hecho ocurrió alrededor de las 2:40 de la madrugada en la intersección de avenida Alem y Corrientes.

De acuerdo a la información policial, en el accidente estuvieron involucrados una camioneta Ford Ranger, conducida por un menor de 14 años, y una motocicleta de 200 cc, guiada por Daniel Eduardo Roldán, de 30 años.

Personal de la Comisaría Primera intervino en el lugar tras recibir el aviso del siniestro y constató la veracidad de lo informado. También acudió personal de Salud Pública, que asistió a los involucrados y dispuso el traslado del motociclista para su atención médica.

En la causa tomó intervención el fiscal en turno, Gerónimo Roggero, quien ordenó la instrucción de las actuaciones correspondientes y la realización del informe médico sobre el estado de salud del conductor de la motocicleta. Asimismo, trabajó la División Criminalística, que llevó adelante las pericias técnicas para determinar la mecánica del hecho.

Horas más tarde, alrededor de las 12:30 del mediodía, se confirmó el fallecimiento de Roldán como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el impacto.