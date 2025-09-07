Yuliana Perez es la nueva embajadora provincial del Dorado 2025

En el marco de las celebraciones del XXI Torneo Internacional del Dorado con Devolución en Isla del Cerrito, se llevó adelante la elección de la Embajadora del Dorado 2025, resultando distinguida Yuliana Pérez, quien estará acompañada por Fiama Vicini y Luli Lubutzki como representantes de Cultura y Turismo.

Estas jóvenes tendrán la valiosa responsabilidad de difundir y promover la riqueza turística y cultural del Chaco, fortaleciendo la identidad de nuestra provincia y la proyección de la pesca del dorado como producto destacado.

Durante la jornada, las candidatas fueron evaluadas por un jurado integrado por referentes del ámbito cultural y turístico, abordando temas de cultura general y la importancia de representar con orgullo a la Fiesta del Dorado y al Chaco en diferentes espacios.

