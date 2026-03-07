WhatsApp 2026: qué teléfonos se quedan sin la aplicación desde marzo

Varios equipos dejan de contar con el servicio de mensajería más usado desde este 1° de marzo. Se trata de modelos que ya tienen sus años y no cumplen con los requisitos mínimos que pide la empresa. Es clave saber cuáles son para no quedarse a pie y perder acceso a WhatsApp.

La aplicación de Meta ajusta sus condiciones de forma periódica para que el software soporte las nuevas funciones. Estos cambios buscan mejorar el rendimiento y la privacidad de las charlas, algo que los sistemas operativos muy viejos ya no pueden bancar.

Requisitos de sistema para Android e iOS Para que la aplicación ande sin problemas, el sitio de soporte oficial aclara los puntos de corte. En el caso de los equipos con Android, se necesita la versión 5.0 o una más nueva. Por el lado de Apple, el teléfonos deben tener instalado al menos el sistema iOS 15.1. Si tu equipo es más antiguo que eso, la app va a dejar de recibir mensajes y no vas a poder abrir tus chats.

Los requisitos mínimos para 2026 suben a Android 5.0 e iOS 15.1 para garantizar la fluidez de las nuevas herramientas de Meta. Shutterstock La mayoría de los teléfonos que entran en la lista negra salieron a la venta hace más de diez años. Los fabricantes ya no mandan parches de seguridad para esos modelos, lo que genera un bardo para las apps modernas. Según explica la empresa, el mayor riesgo es que el dispositivo quede expuesto a virus o ataques que roben tus datos personales.

El fin del soporte en cada teléfono afectado La lista incluye modelos que en su momento fueron muy vendidos pero que hoy ya no dan más. Si tenés alguno de estos, lo mejor es que vayas pensando en un cambio o en instalar alguna APK.

En Samsung, los modelos que dicen chau son el Galaxy S3, el Galaxy Note 2 y el Galaxy Grand Prime. Por el lado de LG, el servicio se corta en el Optimus L5, el Optimus L7 y el LG G2. Sony también tiene teléfonos que se quedarán sin soporte: los Xperia Z, Z1 y E3 ya no van a ser compatibles.

La situación con los iPhone es la que más ruido hace. Modelos como el iPhone X, el iPhone 8 y 8 Plus, el iPhone 7 y 7 Plus, además de los iPhone 6s y el primer SE, se quedan afuera. Aunque fueron equipos de fierro, el hardware ya no tiene la potencia para las nuevas herramientas de inteligencia artificial y seguridad que se vienen. Qué hacer para no perder tus conversaciones Si tu celular aparece en el listado, todavía tenés unos días para actuar. Primero, chequeá en los ajustes si hay alguna actualización pendiente del sistema; a veces uno cuelga con las descargas y quizás tu equipo todavía tiene una oportunidad. Si no te queda otra que cambiar el aparato, hacé una copia de seguridad en la nube antes del 1° de marzo para pasar todo al equipo nuevo. El cese del soporte técnico responde a la necesidad de evitar vulnerabilidades y malware en dispositivos con software obsoleto. WhatsApp