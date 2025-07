Una joven correntina fue nominada para el premio «Mejor estudiante del mundo»

Daniela Barrios tiene 17 años, es de Corrientes, cursa el último año de la secundaria y aprende inglés en el Departamento de Idiomas Modernos de la Universidad Nacional del Nordeste desde los 9 años.

Está en una instancia avanzada y eso también le permitió ser una de las primeras estudiantes no estadounidenses en quedar seleccionada para la Academia de Innovación Cívica de Washington. «La UNNE me sumó a mi perspectiva, porque tuvo un impacto muy fuerte en mi meta. Parece mínimo, pero me marcó», dijo en diálogo con UNNE Medios.

Daniela es una alumna destacada en Idiomas UNNE y en todo ámbito en el que se lo propone. Logró para su escuela la medalla de bronce de la Olimpíada Nacional de Matemáticas; creó el club de ajedrez de su escuela y gestionó pasantías universitarias de investigación para sus compañeros. Es voluntaria en una organización con iniciativas solidarias que juntan útiles escolares y alimentos; y también forma parte de una fundación de rescate animal.

Daniela junto a Gastón -otro estudiante argentino, proveniente de Lanús, Buenos Aires- fueron elegidos entre casi 11.000 postulaciones de 148 países, y están en una selecta lista de 50 finalistas del Global Student Prize 2025, una iniciativa de Chegg.org y Fundación Varkey, para reconocer los logros de estudiantes del mundo que son «agentes de cambio» en sus comunidades.

El ganador se llevará 100.000 dólares. Reconocen su nivel académico, la innovación de sus proyectos y su implicancia como agentes de cambio social.

UNNE Medios entrevistó a la estudiante secundaria antes de su viaje a Washington, en el marco de una formación exclusiva en la Academia de Formación Cívica de la capital estadounidense. Y es que Daniela es además una estudiante avanzada, cursando el último año de la formación de inglés adulto del Departamento de Idiomas Modernos de la UNNE.

«La UNNE sumó a mi perspectiva porque tuvo un impacto muy fuerte en mi meta. Me hizo querer conocer más de esas culturas, de esas experiencias interculturales. Desde la UNNE recibí ese acompañamiento de querer saber, iban sumando a este objetivo», aseguró esa vez. Ahora, ya de regreso de ese viaje a Estados Unidos, se encuentra frente a este nuevo logro.

Daniela contó de sus aspiraciones de estudiar Economía y de seguir apostando por el país: «Veo mucho potencial que no se debe desperdiciar. Tenemos hoy en día un montón de herramientas, hay que tomar el paso más importante que es tener iniciativa. Al principio puede sonar re cliché, pero tener metas diferentes también puede inspirar», dijo en la entrevista.

«Para mi, el inglés fue fundamental para mis metas, te insto a que tomes esa iniciativa», dijo en una invitación para Idiomas UNNE.