Un hombre quedó absuelto tras estar preso más de un año por un caso de abuso sexual

Daniel Rodríguez fue absuelto tras pasar un año y cinco días detenido por una grave denuncia de abuso sexual con acceso carnal, violencia de género y amenazas. El juicio se realizó en mayo de este año en la Cámara del Crimen de Goya, donde se demostró la falsedad de los hechos denunciados. Hoy, tras el fallo que lo dejó libre de toda culpa, decidió contar su historia públicamente en TN Esquina.

«Me detuvieron el viernes 1 de marzo de 2024. Personal de la Comisaría Segunda vino a mi casa con una orden de detención emitida por la Fiscalía Dr. Mosquera. No sabían de qué se trataba, pero la orden estaba. Fui por mis propios medios, como corresponde. Cuando me notificaron que quedaba privado de mi libertad, todavía no sabía la gravedad de lo que se me acusaba», relató Rodríguez.

La imputación era por abuso sexual con acceso carnal, golpes y amenazas contra una mujer con la que él había mantenido una relación extramatrimonial. «Cuando me leyeron la denuncia en Fiscalía el lunes 4, entendí la magnitud de todo. Era una denuncia aberrante, totalmente falsa. Me quedé tranquilo porque sabía que era mentira, pero también supe que demostrarlo iba a llevar tiempo», explicó.

Desde el inicio, Daniel se puso a disposición de la justicia y pidió que se le realizaran pericias. Sin embargo, recién al quinto mes privado de su libertad le practicaron las pruebas forenses, que más tarde resultaron clave en el juicio.

«Estuve siempre dispuesto a colaborar. Pedí que me hagan todos los análisis necesarios. En todo momento sostuve mi inocencia. Me costó entender por qué el fiscal insistía tanto con una acusación sin pruebas sólidas», señaló.

Rodríguez pasó varios meses detenido hasta que, con nuevo abogado, logró la prisión domiciliaria en diciembre y finalmente recuperó su libertad plena en marzo de este año. El juicio se desarrolló el 28 y 30 de mayo. La denunciante, al ser consultada por los elementos que supuestamente habían sido utilizados en el hecho sexual, respondió de forma negativa ante el tribunal. Esa declaración fue determinante para el fallo.

«Todo se cayó ahí. Ella misma negó en juicio que yo hubiera usado esos elementos. El fiscal pidió disculpas en los pasillos de la Cámara. Yo se las acepté, pero le dije que debía disculparse con mi familia también. Lo hizo, y eso quedó asentado en el acta del juicio», contó.

El tribunal absolvió a Daniel Rodríguez, quien ahora busca reconstruir su vida y reinsertarse social y laboralmente. «Lo más difícil no fue solo el encierro, sino el peso social de una acusación así. Hoy estoy libre, limpio, pero hay un daño que no se borra tan fácil. Yo me mantuve en pie gracias a mi fe, a mi familia y a la convicción de que la verdad iba a salir», expresó.

Respecto a posibles acciones judiciales contra la denunciante o contra el Estado, Rodríguez prefiere mantener cautela. Su actual abogado, Carlos Coria, analiza los pasos a seguir.

Finalmente, dejó un mensaje para quienes puedan pasar por una situación similar: «Que no pierdan la fe. Que se sostengan. Si sos inocente, tenés que pelear por demostrarlo, aunque el camino sea largo. La justicia debe actuar con responsabilidad. No se puede encarcelar a alguien solo por una acusación sin pruebas. Yo lo viví y me tocó pagar un precio muy alto por algo que no hice».