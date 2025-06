Tributo a Queen se presenta este domingo en el Guido Miranda

La banda homenaje se presentará el 14 de junio en Corrientes (Sociedad Cultural Israelíta) y el 15 de junio en Resistencia (C.C. Guido Miranda). Las últimas entradas se pueden adquirir a través de passline.com y en los puntos de ventas oficiales ubicados en Que sea Rock (Pellegrini 1501, Corrientes) y en boletería del teatro (Colón 164, Resistencia).

La historia de Master Stroke nace en 2016 cuando Emanuel Caradoso (Voz) y Brian Morua

(Guitarra) se conocen y comienzan a realizar diferentes covers de QUEEN en sus canales de YouTube y otras redes sociales. La repercusión de aquellos primeros videos alcanzó un lugar inimaginable: Brian May compartió en su cuenta de Facebook y Twitter la canción Lily of the Valley, alcanzando a fans de diversas partes del mundo. Este hecho fue el impulso para iniciar la búsqueda del resto de los integrantes que conformarían, finalmente, un Golpe Maestro (Master Stroke). En 2018 la banda se completa con la llegada de Manuel Olveira en Bajo, Agustín Albertini en Batería y Alberto Ludueña en Teclados, transitando, desde entonces, un camino en ascenso.

Master Stroke reafirma con cada presentación su compromiso con la calidad interpretativa, guiando al público a través de la intrincada y emocionante travesía que define el legendario legado de QUEEN.

Extendiendo su arte más allá de las fronteras, la banda dejó una marca imborrable en toda Latinoamérica, cautivando a la audiencia con la misma pasión y maestría que caracteriza cada uno de sus shows.

+info:

@mambo.produce

Entradas Corrientes:

https://www.passline.com/eventos/queen-por-master-stroke-en-corrientes-1406

Entradas Resistencia:

https://www.passline.com/eventos-plano/queen-por-master-stroke-1506