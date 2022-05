Tras dudas se confirma que Alberto Fernández participa de la Cumbre de las Américas

Spread the love

El mandatario había cuestionado la decisión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas.

El presidente Alberto Fernández participará finalmente en la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles. Así lo confirmaron este martes fuentes oficiales a ámbito.com. El encuentro comenzará el próximo lunes 6 de junio y se extenderá durante toda esa semana.

La confirmación de su viaje tiene lugar luego de las críticas que realizó sobre la organización del evento. En un encuentro en Casa Rosada con Christopher Dodd, asesor especial del Gobierno de Estados Unidos para la IX Cumbre de las Américas, Fernández afirmó que siente “vergüenza” de que “haya un bloqueo de seis décadas a Cuba y de cinco años a Venezuela y que no haya cambiado durante la pandemia”.

A este funcionario, el mandatario norteamericano Joe Biden le destinó la tarea de asegurar la participación de los mandatarios de los tres países más grandes de la región, aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya confirmó que no asistirá.

En las última horas, el presidente mexicano descartó que exista un plan para realizar una “contracumbre”, aunque reconoció que “hay un acuerdo” entre países miembros de la CELAC pero para hacer y acompañar la denuncia argentina sobre la política de invitar “solo a los que se considera amigos”.

En tanto, Alberto Fernández viajará pese a sus críticas al desplazamiento de Cuba, Venezuela y Nicaragua dispuesto por Washington, que considera que se trata de tres dictaduras

En paralelo la Argentina, que ostenta la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), impulsa la realización de una reunión de ese bloque regional que se llevaría adelante con los presidentes y jefes de misión presentes en la IX Cumbre de las Américas.

Los oficios diplomáticos avanzaron en la capital mexicana, donde el canciller Santiago Cafiero y su par azteca, Marcelo Ebrard, acordaron promover la realización de un encuentro del bloque regional con la participación de mandatarios y jefes de misión que se encuentren en Estados Unidos con motivo de la cumbre hemisférica.

“El evento se desarrollará en paralelo, sin contraponerse a los horarios de la agenda oficial de la Cumbre de las Américas y el espíritu es mantenerse unidos como bloque a pesar de las divergencias”, señalaron fuentes oficiales.

El formato no está definido aún, pero se evalúa la posibilidad de que se concrete como un desayuno o una cena.