Trabajo articulado por justicia de paz permitió alcanzar acuerdo de parentalidad en caso urgente

En el marco de una situación de urgencia que requería una respuesta inmediata, el Juzgado de Paz y Faltas de Colonia Elisa, a cargo de Katherina Romano, intervino de manera excepcional para garantizar el acceso a justicia y la protección de derechos de las partes involucradas y logró un acuerdo de parentalidad por consenso. Fue un trabajo interjurisdicional con el Juzgado de Paz y Faltas de Machagai, conducido por Carlos Sánchez, que permitió brindar una respuesta ágil, coordinada y eficaz.

La particularidad del caso estaba dada porque uno de los progenitores vive en Colonia Elisa y el otro en Machagai. Por eso, para evitar dilaciones y acercar el servicio de justicia a los justiciables, realizaron audiencia virtual con una de las partes.

También fue ampliada la intervención jurisdiccional a fin de priorizar el resguardo de derechos por sobre las limitaciones formales en línea con los principios de tutela judicial efectiva y el verdadero acceso a justicia.

En el caso intervino la abogada del niño Angélica Barrientos, quien garantizó la participación y representación del menor de edad; así como Héctor Reynoso, asesor de Niñas, Niños y Adolescentes de General San Martín con el objetivo de reforzar el control de legalidad y la protección integral de derechos.

La actuación conjunta y el compromiso de los operadores judiciales intervinientes posibilitaron que las partes alcanzaran un acuerdo de parentalidad privilegiando el diálogo, la responsabilidad compartida y el interés superior del niño.

Al respecto, la jueza Romano señaló: «este tipo de intervenciones pone en valor una justicia de paz activa, cercana y resolutiva, capaz de adaptarse a contextos complejos y brindar respuestas concretas, reafirmando su rol como puerta de acceso real y efectiva al sistema judicial».