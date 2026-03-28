Trabajadores de Forestal Tapebicuá quieren formar una cooperativa para reactivar la producción

El conflicto laboral en la planta de la Forestal Tapebicuá escaló un peldaño decisivo en la Justicia. A través de su representación legal, los operarios presentaron un escrito ante el juez interviniente denunciando una situación de «abandono y crisis humanitaria» provocada por la paralización de la actividad y el cese de pagos por parte de la firma comercial.

La estrategia de los trabajadores es clara: ante lo que consideran una «conducta abusiva y extorsiva» de los empresarios, solicitan la inmediata reactivación productiva. Según los voceros del sector, la empresa mantiene sus cuentas operativas y protegidas, por lo que la falta de salarios y la quita de cobertura médica no respondería a una imposibilidad material, sino a una decisión de presión hacia el personal.

El modelo UTRASA como norte La propuesta formal presentada al juzgado se ampara en los artículos 48 y 48 bis de la Ley de Concursos y Quiebras. Esta normativa faculta a los empleados a conformar una cooperativa para adquirir y gestionar la empresa en caso de crisis terminal. «La idea de convertirnos en cooperativa estuvo desde el inicio», afirmaron desde el gremio, señalando que los acuerdos previos ofrecidos por la patronal no se cumplieron.

El antecedente que ilusiona a los operarios es cercano y exitoso: la exGatic en San Luis del Palmar. Tras el colapso de la licenciataria de Adidas en 2001, sus trabajadores fundaron UTRASA, logrando recuperar la fuente laboral y mantener la producción activa durante más de un cuarto de siglo. Hoy, Virasoro busca replicar ese camino para salvar cientos de puestos de trabajo que penden de un hilo.