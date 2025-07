Sonia Valenzuela: “No podemos seguir estigmatizando a las víctimas; el lenguaje también puede ser violencia”

En una entrevista cargada de sensibilidad y compromiso, la subsecretaria de Género y Diversidad de la provincia del Chaco, Sonia Valenzuela, se refirió a dos hechos trágicos ocurridos recientemente en Presidencia Roque Sáenz Peña y Hermoso Campo, donde dos mujeres fueron víctimas de femicidios. Además, analizó el avance de la causa Cecilia Strzyzowski y reflexionó sobre el rol de los medios, la estigmatización de las víctimas y el trabajo del Estado.

Caso Leonela en Sáenz Peña: “Hay que cuidar el lenguaje”

El sábado pasado, Valenzuela viajó a Sáenz Peña para acompañar a la familia de Leonela, joven asesinada en un confuso hecho que aún está en etapa de investigación. “Nos reunimos con la mamá y dos de sus hermanos. Aceptaron que el Estado se constituya como querellante, pero aún no tenemos acceso completo al expediente”, explicó.

La funcionaria cuestionó duramente el tratamiento mediático del caso: “Dolió mucho a la familia que se dijera públicamente que era trabajadora sexual. Leonela tenía un problema de consumo, y eso no es lo mismo. Hay una tendencia a estigmatizar a las víctimas por su profesión o por su historia de vida, y eso termina revictimizando”.

Pidió además prudencia a los medios: “A veces, en la desesperación por la primicia, se filtran datos que afectan la investigación o dañan profundamente a la familia. No se trata de no informar, sino de hacerlo con responsabilidad”.

Caso Hermoso Campo: femicidio seguido de suicidio

Valenzuela también confirmó detalles del femicidio ocurrido en Hermoso Campo, donde un hombre asesinó a su pareja y luego se quitó la vida. “No había denuncias previas ni antecedentes de violencia. Vivían con la madre de la víctima, una mujer mayor con Alzheimer que no percibió lo que ocurrió”, señaló.

“El agresor habría mantenido una relación paralela, lo cual podría haber sido el detonante de la discusión. El fiscal me informó que se descartó la participación de terceros y que se encontró un celular con cámaras de seguridad que será analizado”, detalló.

Avances en la causa Cecilia Strzyzowski

Consultada sobre la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Valenzuela explicó que el proceso se encuentra en audiencias preparatorias. “Hoy debían comenzar las defensas con la presentación de pruebas, pero se suspendieron por un certificado médico de una de las abogadas. No creo que el juicio se postergue hasta el año próximo, pero claramente hay una estrategia de las defensas de cuestionar técnicamente muchas pruebas ya validadas”, expresó.

Destacó también la unidad de criterio entre las querellas y la Fiscalía: “Decidimos acompañar su calificación legal para evitar confusión ante el jurado y el público. Si hay que proponer nuevos testigos, lo haremos, pero siempre con seriedad”.

Reflexiones profundas: “Estamos ante una sociedad fracturada por la violencia”

La funcionaria se mostró profundamente conmovida por los casos que atraviesan su labor: “Cada muerte de una mujer me duele, aunque no la conozca. No dejo de llorar. Lo que pasa en Sáenz Peña o en Hermoso Campo son hechos desgarradores, y me atraviesan porque tengo hijas. Uno se pregunta: ¿qué está pasando con nuestra sociedad?”.

Criticó también la banalización del término femicidio: “No todas las muertes violentas de mujeres son femicidios. Hay casos que deben investigarse como tales, pero otros responden a otros contextos. Hay que tener precisión jurídica, más allá del dolor social”.

Finalmente, valoró el respaldo del gobernador Leandro Zdero y afirmó: “Estamos haciendo un trabajo de hormiga, sin grandes estructuras, pero con convicción. Visitamos a las víctimas sin cámaras, sin fotos. Queremos que la gente se sienta acompañada, no expuesta. El cambio va a llegar, aunque todavía no se vea con claridad”.