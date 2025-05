Sonia Valenzuela cuestionó el pedido de cambio de jurisdicción en el juicio por el caso Sena

La subsecretaria de Género y Diversidad de la provincia del Chaco, Sonia Valenzuela, brindó declaraciones sobre el desarrollo de las jornadas preparatorias del juicio por el caso que involucra a la familia Sena y otros imputados, en un proceso judicial de alta repercusión pública.

Durante una entrevista, Valenzuela explicó que estas jornadas tienen como objetivo principal que las partes —defensas y querellas— expongan sus teorías del caso, de cara al juicio por jurados que se avecina. En la jornada anterior, los abogados defensores realizaron diversos planteos procesales, mientras que hoy se espera que las querellas puedan avanzar con sus presentaciones.

Uno de los puntos más relevantes que quedó pendiente es la resolución de un pedido para cambiar la jurisdicción del juicio, promovido por la defensa de Gustavo Melgarejo. Según aclaró Valenzuela, “quien presentó formalmente el pedido fue la doctora Sánchez, defensora de Melgarejo, aunque varias otras defensas adhirieron al planteo”.

El argumento central para solicitar el traslado del juicio a otra circunscripción es la “conmoción social” generada por el caso, que —según las defensas— impediría garantizar la imparcialidad de los jurados populares en Resistencia. Este argumento se basa en lo establecido por el artículo 5 de la ley de juicios por jurado, que habilita el cambio de jurisdicción en situaciones de fuerte exposición mediática o social.

Valenzuela, con amplia trayectoria como abogada, relativizó ese pedido:

“Con esa lógica tendríamos que hacer el juicio en la luna. Este caso tuvo repercusión no solo en todo el país, sino también fuera del país. No existe en el Chaco una sola circunscripción en la que un jurado no tenga, al menos, algún conocimiento sobre el caso o sobre quiénes son los imputados”, señaló.

La funcionaria también dejó entrever que algunos de estos planteos podrían responder más a estrategias dilatorias por parte de las defensas que a verdaderas preocupaciones sobre el debido proceso.

“Muchas veces, estos pedidos son tácticas para embarrar la cancha, estirar los tiempos o intentar sacar alguna ventaja”, agregó.

El tribunal deberá resolver en las próximas horas si hace lugar o no al pedido de cambio de jurisdicción. Mientras tanto, las partes continúan avanzando en la presentación de sus estrategias de cara a un juicio que mantiene en vilo a toda la provincia.