Por motivo de Semana Santa, varios servicios funcionarán de forma limitada este jueves 17 y viernes 18 de abril. Al tratarse de un «día no laborable» seguido de un feriado nacional. En particular, las entidades bancarias no prestarán servicio al público el Jueves Santo y el Viernes Santo, solo los medios electrónicos, y no se brindará atención la público, se retomará el lunes 21.

Navegación de entradas