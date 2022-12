SECHEEP: 180 operarios trabajaron para garantizar el servicio eléctrico en la jornada del viernes 9

Impactos: 7

La presencia de más de 180 trabajadores de Secheep fueron clave para que en las jornadas del 8 y 9 de diciembre las interrupciones del servicio de energía eléctrica, afectados mayormente por cuatro perturbaciones registradas en el área NEA del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), fueran restablecidas rápidamente en el territorio chaqueño, en días de consumos y temperaturas elevadas.

El jueves se registró un colapso de tensión en gran parte del Nordeste Argentino; en tanto que el viernes las perturbaciones en toda la zona fueron tres. En todos los casos como consecuencia de las elevadas temperaturas (42º y térmicas superiores a los 49º) que se registraban que generaron una muy alta demanda eléctrica.

“Como todo el año, el personal estuvo trabajando toda la semana durante las 24 horas. En el marco del plan de contingencia diagramado por Secheep, lo que se hizo fue multiplicar la presencia de operarios durante los días feriados, en donde se esperaban consumos elevados por el calor y por ende una demanda excesiva de energía eléctrica”, señaló el presidente de Secheep, Gastón Blanquet. Asimismo, el funcionario provincial destacó la labor de quienes estuvieron “trabajando para restablecer y garantizar el servicio, entre ellos: las cuadrillas de las guardias de las siete gerencias zonales y de todos distritos de Secheep; así como los operadores y todo el personal de los Centros de Operaciones”, agregó.

Tres perturbaciones antes del partido y una rápida reposición

En la jornada del viernes 9, más allá de la salida de servicio de una línea de 33 KV que alimenta a Corzuela, Las Piedritas y parcialmente a Las Breñas, el servicio estuvo mayormente controlado.

Pero a las 14.30, a las 14.51 y a las 15.51, se registraron tres perturbaciones en el área NEA (Nordeste)del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), por razones externas al sistema chaqueño, generando una pérdida de demanda en toda la región, entre ellos el Chaco.

El territorio chaqueño, el primer colapso, ocurrido a las 14.30, afectó a gran parte del Nordeste de la provincia con afectación del servicio en zona de San Martín, Colonias Unidas y Machagai con una pérdida de demanda de 54 MW, un 6,5% del total provincial. A las 15.05, se iniciaron las maniobras de normalización.

El segundo colapso, registrado a las 14.51, afectó principalmente en la zona sudoeste propagándose hacia el resto del sistema del interior de la provincia con una reducción de la demanda de 180 MW, un 25% del total provincial, con afectación del servicio en Charata, Las Breñas, Hermoso Campo, Villa Ángela, Napenay, Villa Berthet, San Bernardo. Las maniobras de normalización del servicio se iniciaron de inmediato, y para las 15.50, es decir, el 95% de los lugares afectados contaba con el suministro de energía eléctrico restablecido, quedando por repararse una línea de 33 KV que desde Villa Ángela alimenta a Coronel Du Graty y Santa Sylvina.

No obstante ello, a las 15.51 se registró un tercer colapso por falla en un conductor subterráneo en Charata, que afectó el servicio en General Pinedo, Gancedo, Las Breñas, San Bernardo y Miraflores.

“En la mayoría de los casos, el tiempo estimado de reposición fue de 20 minutos, salvo los casos de Du Graty y Santa Sylvina y algunas zonas de otras localidades donde la falla fue mayor y los trabajos requirieron más tiempos. Parte de esto es gracias a la vocación de servicio del personal de la empresa que estuvo apostado en cada sector para garantizar el suministro en la mayoría de los casos y para restablecer los más rápido posible en otros”, destacó Blanquet.

A la espera del anillado del sudoeste

En el marco de las varias mega obras energéticas que se lograron reactivar y concretar en la provincia en los últimos tres años (como la ET Vilelas, la Línea Extra de 500 Kv Rincón Santa María a Puerto Bastiani, la instalación de un transformador 300 MVA en la ET Chaco, etc.), una de las más esperadas es el Anillado de Energía Eléctrica para el Sudoeste del Chaco, que representará un hito en la zona.

La obra, muy gestionada por el gobernador Jorge Capitanich, forma parte del Plan Federal Energético III en 132 kV. “El anillado eléctrico del sudoeste es una obra estructural de alta, media y baja tensión que, una vez ejecutada, permitirá reforzar y fortalecer la provisión de energía eléctrica en decenas de ciudades y localidades”, señaló Blanquet.

La obra contempla el tendido de 134 kilómetros de una línea de alta tensión en 132 kV, que beneficiará en forma directa a unos 120.000 habitantes y más de una docena de localidades (entre ellas: Villa Ángela, Coronel Du Graty, Santa Sylvina, San Bernardo, Haumonia, Enrique Urien, Samuhú, Charadai, La Sabana, Cote Lai, Charata, Hermoso Campo y Gancedo).

El cóctel del jueves: calor sofocante, demanda, colapso y tormenta

En la jornada del jueves 8, el Centro de Operaciones de Secheep informó que, a las 13.21, en el área NEA (Nordeste Argentino), por razones aún no informadas, se produjo una pérdida de demanda de aproximadamente 850 MW, de los cuales cerca de 300 MW corresponden al sistema chaqueño.

La reposición del servicio se inició, de manera progresiva, 20 minutos después del colapso, y a medida que el sistema lo permitió todas las localidades afectadas fueron entrando en servicio, con excepción de Lapachito y La Verde, que, mediante maniobras fueron alimentadas desde Resistencia, cerca de las 21.

La reposición del servicio se hizo dentro del tiempo estimado y programado, aunque en algunas zonas, principalmente rurales, tormentas registradas complicaron el trabajo por la caída de postes y transformadores, líneas cortadas y caminos de difícil acceso.