Se Presentó El Operativo De Seguridad Para El Xxi Torneo De Pesca Del Dorado En La Isla Del Cerrito

Este fin de semana, el operativo de seguridad dispondrá de cuatro controles de tránsito en el trayecto Resistencia -Isla del Cerrito y un puesto, en el tramo Las Palmas – La Isla, donde habrá controles de alcoholemia y documentos de los vehículos. Durante el fin de semana, en la Isla se reforzará la seguridad con 220 efectivos por turno, con relevo cada 12 horas. Además funcionará la recientemente habilitada División Patrulla Fluvial, en el control del río.

Todas las divisiones de la Policía del Chaco más Gendarmería Nacional participarán de un operativo que controlará el tránsito en el camino hacia la Isla del Cerrito. En la localidad se dispondrán 220 efectivos por turno, para prevención durante el fin de semana.

El ministro de Seguridad Hugo Matkovich presentó este viernes junto al jefe de la Policía Fernando Romero, el Operativo de Seguridad previsto para el XXI Torneo de Pesca del Dorado con Devolución, que se realizará este fin de semana en la Isla del Cerrito.

Además, en el marco de la Pesca se inaugurará el Centro de Monitoreo de la Isla del Cerrito. “Cuenta con tecnología de última generación como en todas las localidades con las que tenemos convenio”, subrayó el ministro Matkovich.

El funcionario valoró el trabajo de las distintas unidades de la policía provincial y destacó el acompañamiento de Gendarmería Nacional. “Nos preparamos para que nuevamente esta fiesta tenga la trascendencia y el reconocimiento que ha tenido durante todo este último tiempo”, remarcó y recordó que durante la edición anterior de la Pesca no se registraron mayores incidentes ni accidentes de tránsito.

En esta edición se espera que el número de visitantes supere la cantidad alcanzada en la edición anterior, que contabilizó cerca de 30 mil personas. “Hay que poner todo el esfuerzo para que los visitantes y también las familias de la Isla se sientan seguros. Tenemos mucha experiencia en eventos masivos, con todo el esfuerzo y la tecnología aplicada evitamos incidentes y mayores problemas”, cerró el ministro.

El jefe de la Policía Fernando Romero recordó a quienes se trasladen hacia la Isla este fin de semana que “deben conducir a velocidad moderada, no consumir bebidas alcohólicas y contar con la documentación de los vehículos”. “La policía caminera va a estar trabajando en cinco puestos donde se realizarán controles de alcoholemia y documentación”, cerró.

Acompañó también de la presentación el subcomandante general de Gendarmería Nacional Antonio Leguizamón.