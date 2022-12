Se premió a los ganadores de la “Liga Juvenil de Ajedrez”

Impactos: 12

Este certamen se desarrolló durante el año en el Polideportivo Municipal, Alfil 33, Sokol, Casa de Cultura, Centro Cultural y Museo del Ferrocarril.

Durante el último sábado, la Municipalidad de Sáenz Peña, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes, premió a los ganadores de la “Liga Juvenil de Ajedrez” en el club Democrático desde el primer al tercer puesto de categoría sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16, además de que se entregaron trofeos de participación para los demás participantes junto con los diplomas. Este certamen se jugó a 5 rondas, disputándose 7 fechas a lo largo del año, participando alrededor de 60 chicos.

Para remarcar que este certamen a lo largo del año se fue desarrollando en el Polideportivo Municipal, Alfil 33, Sokol, Casa de Cultura, Centro Cultural y Museo del Ferrocarril.

Los premiados

Sub 8

1-Benjamin Rodríguez

2-Emanuel Johansson

3- Santiago Busio

Sub 10

1-Xiomara, Gonzáles

2-Ludmila Molina

3- Thiago Gahia

Sub 12

1-Fausto, Klenec

2- Danilo Godoy

3-Alexis, Rodríguez

Sub 14

1-Drazen, Klenec

2-Aron, Marque

3-Gabriel, Ávalos

Sub 16

1- Facundo Garcete.

2-Lucio Cardozo

3-Malena Medina