Se entrego Pitala, acusado de amenazas con disparos y de intentar incendiar un auto en el Gran Resistencia

Una serie de hechos violentos ocurridos en la madrugada del miércoles 17 de septiembre sacudió a los barrios del Gran Resistencia y derivó en un operativo policial que culminó con la detención de un hombre de 30 años, identificado como Braian José Pitala, quien es investigado por presunto abuso de armas y amenazas en dos episodios distintos.

Dos ataques en pocas horas

De acuerdo con los informes de la Dirección General de Seguridad Metropolitana (DGSM), el primer episodio se registró alrededor de las 7:30 en una vivienda de calle Combate Vuelta de Obligado al 500, en Resistencia.

Según la denuncia, María Rosa Ramírez –dueña de la casa– escuchó varios disparos frente a su domicilio. Testigos señalaron como presuntos responsables a Braian Pitala, quien conducía un vehículo gris tipo Toyota Cross, y a un acompañante apodado “Peladito” Aguirre. En el lugar, los agentes hallaron cuatro vainas servidas, prueba clave que fue incorporada a la causa caratulada como “supuesto abuso de armas”.

Horas antes, en otro punto del Gran Resistencia, en Barranqueras, una joven de 22 años, Gisela Pamela Pérez, denunció que Pitala, junto a otros sujetos, habría intentado incendiar su automóvil Honda Civic negro, estacionado en la zona de Avenida Gaboto al 1700. Según consta en el parte policial, las víctimas de ambos hechos mantenían conflictos de larga data con el presunto autor, lo que abre la hipótesis de una escalada de enfrentamientos personales.

Rápido despliegue policial

Tras el ataque en la capital chaqueña, personal de la Comisaría Octava y del Departamento de Investigaciones Complejas, con colaboración de las comisarías Segunda y 13.ª Metropolitana, montaron un operativo de búsqueda.

A las 10:40, los investigadores localizaron un vehículo que coincidía con las características aportadas por los testigos en manzana 10, parcela 2 del barrio Chacra 24. Allí se encontraba Pitala junto a otras personas.

Posteriormente, cerca de las 13:00, efectivos de la División Delitos Contra las Personas lograron la demora de Braian José Pitala, quien, de acuerdo con el informe oficial, se hallaba oculto en su vivienda del barrio Don Santiago 3. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía en turno, que deberá determinar los pasos a seguir en la investigación.

Recolección de pruebas y presencia de autoridades

En el operativo participaron jefes policiales de distintas dependencias, entre ellos el comisario principal Daniel Sebastián Román, jefe de la Comisaría Octava, y el comisario Claudio Orlando Ramírez, titular de la División Delitos Contra las Personas.

Durante la mañana, y con autorización del propietario, personal de Investigaciones extrajo material fílmico de cámaras de seguridad de la zona, con el fin de corroborar las circunstancias del hecho y la presencia de los involucrados.

Causa abierta y antecedentes de conflictos

Fuentes policiales indicaron que tanto Ramírez como Pérez –las dos denunciantes– mantenían antiguos problemas personales con Pitala, lo que refuerza la hipótesis de que se trate de un conflicto previo que escaló en las últimas horas.

La causa por “supuesto abuso de armas” continúa bajo investigación, mientras se aguarda la decisión de la Fiscalía para la imputación formal y eventuales nuevas medidas de prueba.