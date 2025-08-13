Se derrumbó el techo del Club Regatas de Corrientes
En plena siesta correntina, el techo del estadio José Jorge Contte, del Club Regatas, se desplomó provocando un fuerte estruendo y dejando importantes daños materiales.
Por fortuna, no hubo heridos, ya que desde hacía varios días que se estaban realizando tareas de reparaciones en el lugar y las prácticas deportivas no se estaban realizando en la cancha cubierta sino en espacios anexos.
El incidente ocurrió este miércoles, mientras familias acompañaban a sus hijos a las actividades programadas.
EVACUACIÓN Y ZONA RESTRINGIDA
Tras el desplome, personal del club y equipos de emergencia cercaron el predio para evaluar los daños y prevenir accidentes. La zona del Parque Mitre también fue restringida por seguridad, ya que se detectaron otras afectaciones: «Parece que se rajó la pileta y se cayó todo el muro del costado», añadió la docente.
Peritos técnicos trabajan para determinar las causas del derrumbe y verificar si existían fallas estructurales previas. El estadio, emblema del básquet correntino, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.