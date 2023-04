Se completó la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Chaqueña

Impactos: 7

Los partidos comenzaron el miércoles 29, continúo el viernes, sábado y terminaron este domingo. El campeonato quedó con cuatro líderes.

El cierre de la cuarta fecha dejó muchos goles en el Torneo Apertura de la Liga Chaqueña. Policiales goleó 4-0 a CUNE, Güiraldes superó 5-3 a Tiro FC, y For Ever empató 3-3 ante Estudiantes. De esta manera, el campeonato quedó con cuatro líderes: Regional, Bancarios, Policiales y For Ever, todos con diez puntos.

La cuarta fecha, completa

Miércoles 29 de marzo

Fontana (3) – Villa Alvear (3)

Goles: 41ST Matías Alberto (VA). 44PT Andrés Molina (F). 48PT Gerardo Cortés (VA), de penal. 19ST Andrés Molina (F). 35ST Andrés Molina (F). 48ST Gerardo Cortés (VA), de penal.

El Nacional (1) – Central Benítez (3), en Don Orione

Goles: 4ST Jorge Turraca (EN). 10ST Natanael Concha (CB). 26ST Natanael Concha (CB). 33ST Natanael Concha (CB).

Regional (1) – Rcia. Central (1)

Goles: 38PT Rolando Insaurralde (RC). 18ST Damián Cabral (R).

Viernes 31 de marzo

Sarmiento (1) – FC Barberán (0), en Juventud

Gol: 46PT Ibo Martínez (S).

Sábado primero de abril

San Fernando (2) – San Martín (3)

Goles: 12 PT Mario Rodríguez (SM). 29 PT Mario Rodríguez (SM). 30ST Jorge Galeano (F). 37ST Jorge Galeano (SF). 42ST Javier Barlessi (SM).

Defensores (0) – Don Orione (0)

Bancarios (1) – Juventud (0)

Gol: 48ST Gonzalo Fernández (B).

Central Norte (1) – Dep. Luján (1)

Goles: 14ST Leonardo Lagraña (DL). 21ST Diego Núñez (CN).

Domingo 2 de abril

Policiales (4) – CUNE (0), en Chaco Hebrón

Goles: 35PT Carlos González (P). 44PT Rodrigo Espíndola (P). 19ST Lautaro Pérez (P). 26ST Lautaro Pérez (P).

For Ever (3) – Estudiantes (3), en San Fernando

Dep. Güiraldes (5) – Tiro FC (3), en Villa Alvear

Posiciones

Regional 10

Bancarios 10

Policiales 10

For Ever 10

Central Benítez 8

Rcia. Central 8

Defensores 8

Estudiantes 8

Sarmiento 7

San Martín 6

Dep. Güiraldes 5

Fontana 5

Central Norte 5

CUNE 3

Tiro FC 3

Juventud 3

Villa Alvear 3

Dep. Luján 2

Don Orione 2

San Fernando 1

El Nacional 0

FC Barberán 0

Próxima fecha (5ta.)

San Martín – Fontana

CUNE – San Fernando

Tiro FC – Policiales

Juventud – Dep. Güiraldes

Rcia. Central – Bancarios

Central Benítez – Regional

FC Barberán – El Nacional

Dep. Luján – Sarmiento

Don Orione – Central Norte

Estudiantes – Defensores

Villa Alvear – For Ever

Fuente: Sport Chaco