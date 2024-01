San Martín: Zdero constató las obras de refacciones del hospital “Félix Pértile”

Visitas: 7

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, estuvo este sábado en el Hospital “Félix Pértile” en la ciudad de Gral. San Martín, corroborando las obras de refacciones realizadas en el sector de Maternidad, tras el incendio ocurrido el pasado 31 de diciembre. “Es una visita que teníamos comprometida con la comunidad, era necesario poder ver las refacciones, algunas se avanzaron, hay zonas que fueron recuperadas, pero lo importante es tener garantizado ahora el funcionamiento del área. Además, estamos avanzado con otras obras, como ser la creación de un sistema de emergencia que actualmente no se previó en el diseño y en la funcionalidad del mismo”- señaló.

Zdero subrayó que la salud sigue siendo una de sus prioridades en la gestión: “Tenemos que garantizar buenos edificios, personal adecuado y dotarlos de medicamentos e insumos. Lo hablaba con el director del Hospital, José Aguilera, que uno de los inconvenientes es que no tienen los insumos necesarios, por eso, es que antes de venir acá estuvimos con el equipo de salud garantizando la distribución a todas las regionales sanitarias, insumos que hace aproximadamente más de 7 u 8 meses no estaban llegando a los hospitales”.

Acompañaron al gobernador, la secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño, el ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez, la diputada Zulma Galeano y los intendentes de San Martín Mauro Leiva y de Pampa Almirón, Gladys Piccilli.