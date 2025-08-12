San Bernardo refuerza las tareas de limpieza y asistencia en distintos barrios

La Municipalidad de San Bernardo continúa desarrollando acciones para mejorar las condiciones de los espacios públicos y atender las necesidades básicas de los vecinos.

En los últimos días, los equipos municipales trabajaron en los barrios Sur, San Martín y en la zona céntrica, donde se llevaron a cabo tareas de recolección de ramas, barrido y corte de pasto, contribuyendo a la limpieza, el orden y el mantenimiento de cada sector.

Además, en el barrio 50 Viviendas se brindó asistencia con agua potable a las familias que lo requerían, garantizando el acceso a un recurso esencial para la vida diaria.

Desde la gestión local destacaron que estas intervenciones forman parte de un plan de trabajo continuo, que busca llegar a todos los rincones de San Bernardo. “Nuestro compromiso es mantener la ciudad limpia, ordenada y con mejores servicios para todos los vecinos”, indicaron desde el municipio