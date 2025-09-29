SAMEEP Realizó Un Operativo Integral De Saneamiento En El Hospital De General Pinedo

WhatsApp Image 2025-09-29 at 10.15.43

Avanzando con los trabajos planificados en toda la provincia, Sameep llevó adelante un operativo integral de saneamiento y mantenimiento del sistema cloacal en el Hospital “Dr. Isaac Waisman” de General Pinedo.

Las tareas incluyeron la limpieza de cañerías y bocas de registro internas del nosocomio, utilizando camiones desobstructores de última tecnología, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema y mantener un ambiente sano para pacientes y trabajadores.
Este operativo forma parte del plan de saneamiento integral que Sameep desarrolla en toda la provincia, a través de operarios capacitados que realizan acciones periódicas de mantenimiento de redes cloacales.
En este sentido, el presidente de Sameep, Ing. Nicolás Diez, destacó:
“Estas acciones reflejan la decisión política que tenemos como empresa, que es brindarle respuestas y servicios a los usuarios e instituciones para generar una mejor calidad de vida”.
Por su parte, el jefe de Zona III, Omar Albornoz, subrayó la importancia de la colaboración ciudadana:
“Si bien desde la empresa se coordinan trabajos periódicos de mantenimiento, es fundamental hacer un uso correcto de las cloacas, evitando arrojar objetos que afecten las redes. Su preservación permite prolongar y garantizar la vida útil de las instalaciones”.

Tecnología al servicio de la comunidad
Los camiones desobstructores de Sameep cuentan con equipamiento moderno que cumple con altos estándares ambientales. Permiten succión y transporte de residuos sólidos, limpieza de conexiones de poco diámetro y filtrado de agua y aire que elimina olores. Gracias a estas características, la empresa puede dar respuestas rápidas y eficaces a la demanda de toda la provincia, resolviendo situaciones de saturación del sistema cloacal.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-09-29 at 12.22.45

El municipio de Fontana capacita a inspectores en el uso del decibelímetro para controlar ruidos molestos

555694709_122283347054223682_2949168185641088854_n

El Sauzalito celebró la llegada de la primavera con una gran Fiesta del Estudiante

557360630_122242951652167010_4319386170625480356_n

Napenay celebró por primera vez el Día del Estudiante con una jornada llena de alegría y compromiso

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-09-29 at 13.05.07 (1)

Allanamientos por un robo a mano armada derivan en el hallazgo de drogas y dinero en Barranqueras

Anfisbenido

Revelan aspectos de la vida de una especie de reptiles que habitan bajo tierra

WhatsApp Image 2025-09-29 at 10.15.43

SAMEEP Realizó Un Operativo Integral De Saneamiento En El Hospital De General Pinedo

WhatsApp Image 2025-09-29 at 12.22.45

El municipio de Fontana capacita a inspectores en el uso del decibelímetro para controlar ruidos molestos

429688w790h573c.jpg

El Nuevo Banco del Chaco habilitó el servicio Adelanto Chaco 24