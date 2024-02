Sáenz Peña: Zdero acompañó la presentación de la expo “Viví la Termal” 2024

Visitas: 21

El gobernador Leandro Zdero acompañó, este jueves, en Presidencia Roque Sáenz Peña, la presentación de la “Expo 2024 Viví la Termal”, que se realizará los días 12, 13 y 14 de abril, en el Centro Cívico y Cultural de la ciudad (ex FERICHACO). Se trata de la segunda edición de esta feria destinada a difundir la actividad económica, innovaciones y novedades de los diferentes sectores económicos agrupados en la Cámara de Comercio de Sáenz Peña.

El evento es organizado por la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Sáenz Peña y cuenta con el acompañamiento del Gobierno del Chaco, la municipalidad de Sáenz Peña, la CAME, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Fechaco y la Universidad Nacional del Chaco Austral.

“Este evento va a resaltar el perfil económico y comercial de la ciudad termal y aquí estaremos para acompañar este proceso de intercambio, de capacitación, de dinamizar este motor económico y productivo”, expresó el gobernador.

Por su parte, el intendente Cipolini felicitó a los expositores que confirmaron su presencia y sostuvo que encarar la expo en este momento es “de un gran valor, sabiendo que es un momento complejo de la economía para cualquier pyme o emprendedor”. “Como municipio estamos muy contentos de acompañar esta segunda edición”, dijo e invitó a todos los vecinos a que “acompañen, participen y respalden al sector productivo”.

Por su parte, el secretario de la Cámara de Comercio de Sáenz Peña, Martin Sobol, contó que van a haber capacitaciones orientadas a tecnologías de conocimiento y al uso del trabajo remoto y capacitación digital. “Estamos trabajando en todo lo que es espectáculos artísticos, estamos esperando confirmación de nacionales por lo tanto la grilla aún no se puede definir”, explicó.

Asimismo, mencionó que este año se va a sortear un terreno: “Por lo que estamos comprometidos y trabajando para presentar cuanto antes la grilla para acompañar esta excelente noticia. Ya tenemos 30 empresas confirmadas por lo que esperamos que el evento sea un éxito”, concluyó.