Sáenz Peña: la fundación “Planeta Vivo” destacó la voluntad política del gobernador Zdero y del intendente Cipolini

El gobernador Leandro Zdero, junto al intendente Bruno Cipolini, recibieron en Sáenz Peña a Fernando Pieroni, presidente de la Fundación “Planeta Vivo” y del que participaron también, autoridades del Complejo Ecológico Municipal. Pieroni destacó la predisposición “siempre positiva” del gobernador y del intendente, quienes demostraron con sus llamados “una real preocupación de la situación” y donde “encontré voluntad política”- enfatizó.*

En cuanto al Complejo Ecológico, el titular de la Fundación “Planeta Vivo” reconoció que “como centro de rescate, tienen un potencial enorme y sumamente necesario, más en una provincia con mucha biodiversidad”, remarcando su intención del “no cierre a estos lugares”, especialmente en función de su importancia en materia de rehabilitación de fauna silvestre.

Por parte del gobierno provincial y del municipio de Sáenz Peña, ratificaron su compromiso y acompañamiento; comprometiendo incluso su intervención en caso de que el informe de la institución ambiental, sugiera, por ejemplo, el traslado de algunas especies.

Por último, Fernando Pieroni reparó en que “nuestra fauna silvestre y nuestra fauna autóctona, sufren casos puntuales (accidentes por atropellamientos, mascotismo, etc) y lastimosamente no se pueden liberar a la naturaleza, entonces, los centros de rescate, “lo que están haciendo acá que está bueno”. Trabajaremos en la rehabilitación de los animales para su pronta liberación y en caso de no poder ser rehabilitados continuaremos articuladamente en un plan de conservación.

Lo que se necesita es intentar rehabilitar esos animales para su pronta liberación”, concluyó.