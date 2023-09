Sáenz Peña: Jornada electoral en UNCAus ratificó la conducción de Germán Oestmann y Manuel García Solá

Impactos: 9

Durante este martes 19 de septiembre de 2023, se desarrolló un nuevo proceso eleccionario en la Universidad Nacional del Chaco Austral, para elegir miembros del Consejo Superior y de los Consejos Departamentales. Los votantes brindaron su apoyo a nuestra lista del Frente Universitario, la cual conducimos con el vicerrector Manuel García Solá, desde el año 2018, señaló German Oestmann.

En el Claustro Docente el liderazgo fue ratificado, con 189 votos, para el período de 4 años que se iniciará el próximo 10 de octubre, cuando se realice la Asamblea Universitaria.

La oposición, estuvo expresada en determinados candidatos que patrocinó el ex rector de la UNCAUS, Omar Judis, sumada a su propia candidatura, obteniendo 4 votos, a pesar de haber realizado una maniobra judicial para suspender las elecciones que le fue denegada por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, ante lo cual informó que no se presentarían a las elecciones, actitud que era previsible ya que no logró reunir la cantidad de postulantes para conformar una Lista. También, el Sindicato SIDIUNCAUS, liderado por Fabiana Maguna, impulsó candidatos para la categoría Auxiliares Docentes, obteniendo 43 votos.

En el Claustro de Graduados, Franja Morada presentó a su ex consejero Superior, Santiago Báez Rojas, pero la conducción de la Universidad obtuvo 123 votos sobre 101.

En el Claustro de No Docentes, nuestra lista se impuso por 113 votos a 30 del candidato de Judis.

De los 21 miembros de la Asamblea Universitaria, nuestra lista tienen garantizada con estas elecciones, la reelección por los próximos 4 años, ya que reúnen el total de los consejeros docentes, no docentes, graduados y del Consejo Social Comunitario.