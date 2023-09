Sáenz Peña: Firman acuerdo para que el Dia del Empleado de Comercio no se preste servicios

Impactos: 32

En la sede del Centro de Empleados de Comercio de la ciudad de Sáenz Peña se firmó un acta de acuerdo entre los distintos sindicatos de comercio, la Dirección Provincial de Trabajo, la Delegación Resistencia y el Ministerio de Trabajo de Nación. El acta de acuerdo es para dejar establecido que el próximo 25 de septiembre día del Empleado de Comercio los mismos no trabajaran, para lo cual se solicitó a las entidades presentes una serie de inspectores para hacer un relevamiento en las ciudades de Quitilipi, Villa Angela, Sáenz Peña, Resistencia para poder detectar en esa fecha a aquellos trabajadores que están prestando servicio y de esta manera garantizar que si están trabajando – la idea es que no- pero si lo hacen que ese día cobren doble”, explico Hugo Aguado, secretario general del Centro de Empelados de Comercio de Sáenz Peña.

El acta firmada por las partes intervinientes señala que “en caso de incumplimiento, se faculta expresamente a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Chaco, para que se lleven a cabo los controles e inspecciones de rigor en todo el territorio de la Provincia del Chaco, a los fines de que se cumpla el acuerdo plasmado oportunamente”.

Recordó Aguado que desde el Centro de Empleados de Comercio siempre se ha hecho hincapié en que los empleados de comercio en que pueda cobrar ese salario doble, ya que en algunos casos las empresas no cumplen con esta exigencia establecida por ley.

“La idea es que el próximo 25 de septiembre ninguno tenga que trabajar, que las empresas los comerciantes le den la posibilidad de descansar y tender de esta manera un reconocimiento a la labor que brindan durante todo el año”, sostuvo Aguado.

Estuvieron presentes el Diputado Provincial Nicolás Slimel; el responsable de la Agencia Territorial Resistencia de la Subsecretaría de Articulación Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Santiago Norberto Maidana; el Subsecretario de Trabajo de la Provincia del Chaco Ariel Ledesma, el Secretario General del Centro Empleados de Comercio de Quitilipi, Nicolás M. Puljiz, el Secretario General del Centro Empleados de Comercio de Villa Ángela, Sergio G. Andrik; el Secretario General del Centro Empleados de Comercio de Sáenz Peña Hugo A. Aguado