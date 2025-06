Saenz Peña, A partir del sábado los ramales A, B y C amplían sus recorridos y se modifican los horarios del SPBUS

A partir del sábado 7 de junio los ramales A,B y C amplían sus recorridos y el servicio de Transporte Urbano de Pasajeros modificará sus horarios de lunes a sábado. En tanto que los domingos y feriados no habrá servicio de transporte urbano.

En lo que refiere a la ampliación de ramales, el Ramal A realizará el tramo de IDA y VUELTA por calle Celestino Fernández (327) del barrio NALÁ hasta colectora Este, continuando el recorrido por calle Juan B. Alberdi (317).

El Ramal B, en el tramo de IDA recorrerá el barrio San Martín Oeste por calle 8, continuando por calle 51 zona sur barrio Cáceres – en el tramo de IDA en el sector del Bº Colón por calle 25, en el sector del Bº Ramseyer por calle 42, continuando por calle 21.

En tanto que el Ramal C en el tramo de VUELTA recorrerá el sector del barrio Ginés Benítez por calle 9.

Por otro lado, desde el día sábado el horario de recorrido de los colectivos será de lunes a viernes de 6 a 22 horas, los sábados de 6 a 13 y los domingos y feriados no habrá servicio.

