Robo, persecución y vuelco de un automóvil: detuvieron a tres personas

Este jueves a la madrugada, alrededor de las 5.30, efectivos de la Comisaría Tercera de Resistencia intervinieron en el robo y vuelco de un automóvil por la Frondizi N° 1108.

Se trataba de un automóvil Toyota Yaris, blanco, que fue sustraído del lugar.

Así lo denunció su propietaria, una mujer de 47 años, domiciliada en el sitio. Según la misma, este miércoles desde las 21, dejó estacionado su rodado con todas las puertas cerradas y con todas las medidas de seguridad.

Su esposo, de 48 años, habría egresado del inmueble familiar alcanzando a divisar el rodado que se hallaba estacionado en la cinta asfáltica, frente al inmueble familiar.

Cuando regresó, alrededor de las 2, no verificó si estaba o no el rodado. Sin embargo, cerca de las 5, constató la faltante del mismo.

Se verificaron las cámaras de seguridad de la zona y del inmueble, y se observó la sustracción del vehículo.

Se dio intervención al personal de la Dirección de Investigaciones Complejas y se continuaron las diligencias.

Más tarde, determinaron que el automóvil volcó y lograron detener a tres sujetos por el hecho.

Alrededor de las 9 de este jueves, tras un seguimiento del personal de Comisaría Quinta, lograron demorar a dos hombres en inmediaciones de Calle San Salvador y Avenida Chaco, ya que los mismos realizaban maniobras peligrosas.

En un momento dado, el vehículo volcó tras impactar con otro. Luego del accidente comenzaron a salir varias personas del auto para intentar darse a la fuga, pero tras no lograr su cometido, fueron detenidos por los uniformados.