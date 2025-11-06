Resistencia: secuestraron 9 panes de cocaína y 4 personas fueron detenidas

Este jueves, en un operativo desarrollado en Resistencia, la Policía del Chaco secuestró 9 panes de cocaína y detuvo a cuatro personas que se movilizaban en una camioneta Toyota Hilux roja .

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 14 horas, en la intersección de avenidas Mac Lean y Malvinas. La intervención fue realizada por personal de la Comisaría Decimocuarta, con apoyo de agentes del Servicio Externo del área metropolitana y efectivos de la Comisaría de Charadai. Durante el control vehicular, los uniformados detectaron nueve panes de cocaína ocultos entre las pertenencias de los ocupantes del rodado. Uno es de nacionalidad paraguaya, otro oriundo de Formosa y dos son residentes de Resistencia.

Hasta el lugar llegaron el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el jefe de Policía, comisario general (R) Fernando Javier Romero; el director ejecutivo del CEAC, comisario general Cristian Durand; y el director general de Seguridad Metropolitana, Nelson Alvarenga, quienes destacaron el trabajo articulado y eficiente de las fuerzas.