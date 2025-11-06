Resistencia: secuestraron 9 panes de cocaína y 4 personas fueron detenidas

WhatsApp Image 2025-11-06 at 13.40.04 (1)

Este jueves, en  un operativo desarrollado en Resistencia, la Policía del Chaco secuestró 9 panes de cocaína y detuvo a cuatro personas que se movilizaban en una camioneta Toyota Hilux roja .

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Primero Chaco (@primerochaco)

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 14 horas, en la intersección de avenidas Mac Lean y Malvinas. La intervención fue realizada por personal de la Comisaría Decimocuarta, con apoyo de agentes del Servicio Externo del área metropolitana y efectivos de la Comisaría de Charadai. Durante el control vehicular, los uniformados detectaron nueve panes de cocaína ocultos entre las pertenencias de los ocupantes del rodado. Uno es de nacionalidad paraguaya, otro oriundo de Formosa y dos son residentes de Resistencia.

Hasta el lugar llegaron el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el jefe de Policía, comisario general (R) Fernando Javier Romero; el director ejecutivo del CEAC, comisario general Cristian Durand; y el director general de Seguridad Metropolitana, Nelson Alvarenga, quienes destacaron el trabajo articulado y eficiente de las fuerzas.

     

Más Noticias

178855w850h476c.jpg

Causa Cuadernos: «Quedó demostrado que Cristina Kirchner intervino en la asociación ilícita en carácter de jefa»

184391w850h477c.jpg

Zdero entabló contactos con la Agencia de Competitividad catalana

184369w850h478c.jpg

Encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el aeropuerto de Resistencia

Te pueden interesar

178855w850h476c.jpg

Causa Cuadernos: «Quedó demostrado que Cristina Kirchner intervino en la asociación ilícita en carácter de jefa»

WhatsApp Image 2025-11-06 at 13.40.04 (1)

Resistencia: secuestraron 9 panes de cocaína y 4 personas fueron detenidas

184391w850h477c.jpg

Zdero entabló contactos con la Agencia de Competitividad catalana

170747w260h174c.jpg

Paso por paso: ¿Cómo me anoto en la subasta de viviendas del ex Procrear?

184390w850h479c.jpg

Desarticularon un búnker de drogas en Villa Libertad