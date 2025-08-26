Resistencia: operativo de desalojo con intervención policial y entrega de menores a un familiar

Resistencia. – En la mañana de este martes 26 de agosto se llevó adelante un operativo de allanamiento y desalojo en un inmueble ubicado en calle Fotheringhan al 700, dispuesto por el Juzgado Civil y Comercial N° 1 en el marco de la causa “Saboredo Delia Aida c/ Aquino Diego Gabriel; Canteros Natalia Marisel s/ Desalojo” (Expte. 3825/23-1-C).

El procedimiento fue supervisado por el comisario inspector Walter Ramón Román, de la Supervisión de Zona II Metropolitana, y ejecutado por personal de la Comisaría 11ª de Resistencia, a cargo del comisario principal Gustavo José Fabián Montenegro.

Disturbios durante el procedimiento

Según el parte policial, alrededor de las 9:30 horas, la moradora Natalia Marisel Canteros (36) intentó resistirse al desalojo atrincherándose en la vivienda junto a sus hijos menores de 7 y 9 años. Ante esta situación, se procedió a su demora y se dio intervención a la Fiscalía de Investigación Penal en turno, que dispuso la notificación de aprehensión en una causa por “supuesto delito de desobediencia judicial”.

Intervención de organismos de protección

De inmediato se activó la intervención de la línea 102 de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se presentó en el lugar a cargo de la trabajadora social Agustina Potela. Los menores fueron entregados a su abuela materna, Noemí Mendoza (52), domiciliada en el barrio Querini Fontana.

Conclusión del desalojo

Finalizada la diligencia judicial, la ciudadana Delia Aida Saboredo tomó posesión del inmueble sin que se registraran incidentes posteriores.

El procedimiento formó parte del Servicio de Prevención General dispuesto por la Orden de Operaciones N° 3046-DOM/25 y contó con la presencia del oficial de justicia Miguel Aparicio, en cumplimiento del oficio judicial.