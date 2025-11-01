Resistencia: lo atraparon mientras llevaba 4 kilos de marihuana y descubrieron que tenía tres pedidos de captura

Se trata de un sujeto de 27 años, quien fue detenido este viernes junto a su pareja por transportar varios ‘ladrillos’ de cannabis. También tiene cuentas pendientes con la Justicia por distintos robos.

La pareja quedó tras las rejas por “Supuesta Infracción a la Ley Nº 23737, de Estupefacientes”; pero el hombre además enfrentará cargos por los otros ilícitos.

Luego de una minuciosa vigilancia en inmediaciones a una plazoleta ubicada por calle Fotheringham al 464, personal de la División Microtráfico Metropolitana, logro desbaratar la compra y venta de estupefacientes.

El personal antinarcóticos, había recibido la información que una transacción delictiva se iba a realizar y armaron el dispositivo de manera urgente.

Así fue, que pasadas las 19, vieron llegar a una pareja, que coincidían con las vestimentas brindadas en los datos brindados por lo que avanzaron sobre estos y los demoraron.

Procedieron a identificar al ciudadano de 27 años y a la joven de 20, quienes en una mochila poseían un bolso de mano en cuyo interior hallaron seis panes de marihuana que pesaron 4127 gramos de cannabis, además de un teléfono celular, elementos que fueron incautados.

Seguido a ello, mediante el sistema Si.Ge.Bi, establecieron que el individuo, poseía tres pedidos de captura, uno por “Supuesto Robo”, otro por “Supuesto Hurto con Escalamiento” y el restante por “Supuesto Hurto”.

Ambos fueron llevados a la unidad actuante donde permanecen a disposición del Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad a cargo del Juez Ricardo Alcides Mianovich.-