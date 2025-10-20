Refuerzo hídrico en Quitilipi: el municipio recibió tanques de agua para abastecer a familias rurales

En el marco de un trabajo articulado entre el municipio local, el Ministerio de Desarrollo Humano y la Administración Provincial del Agua (APA), se concretó la entrega de tanques de agua que fortalecerán el abastecimiento en sectores rurales del departamento Quitilipi.

El intendente Ariel Lovey gestionó ante el vocal de la APA, ingeniero Luis Castagno, la provisión de dos tanques de gran capacidad: uno de 5.000 litros, que será destinado a la zona rural de Laguna Tres Colonias General Paz, para el suministro directo a las familias del lugar, y otro de 8.000 litros, que se utilizará para el traslado de agua a sectores más alejados del municipio.

“Esta acción forma parte del compromiso que asumimos desde el primer día: acompañar a las comunidades rurales y garantizar que el acceso al agua deje de ser una dificultad cotidiana”, señaló Lovey tras la entrega.

Desde la APA destacaron que esta iniciativa responde al plan provincial de asistencia hídrica que impulsa el gobernador Leandro Zdero, orientado a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales del Chaco y asegurar el suministro ante los períodos de sequía o alta demanda.

“Con estos tanques, reforzamos la capacidad operativa del municipio y avanzamos en una política que prioriza a las familias que viven más lejos de los centros urbanos”, indicó Castagno.

El intendente Lovey agradeció el acompañamiento provincial y subrayó la importancia de la coordinación entre los distintos niveles del Estado: “Cuando hay articulación, las soluciones llegan más rápido. Seguiremos gestionando obras y recursos para que ningún vecino de Quitilipi quede sin acceso al agua”.