Red Aprende: Más de 400 docentes de escuelas secundarias chaqueñas se forman en liderazgo e innovación educativa

Visitas: 2

La ministra Sofía Naidenoff acompañó el comienzo de esta capacitación en Resistencia, destacando que la educación secundaria tiene alumnos con distintas realidades y que los docentes necesitan nuevas herramientas para poder entender y atender la realidad de los estudiantes.

En el marco del Programa de Formación Docente Continua “Red Aprende” y con el inicio del ciclo escolar 2025 se puso en marcha la propuesta de capacitación sobre “Liderazgo e Innovación Educativa”, en principio, destinado a supervisores, equipos directivos y de docentes de 200 escuelas secundarias de la provincia. Este curso, que está a cargo de la Fundación Varkey Argentina Global Teacher Prize, se desarrollará durante el año de manera sincrónica y presencial.

Este miércoles, la ministra de Educación de la Provincia, Sofía Naidenoff, acompañó el comienzo de este trayecto de formación para alrededor de 200 directivos y docentes de 100 escuelas de Resistencia, Barranqueras, Vilelas, Fontana y localidades cercanas a la ciudad capital, que participaron de manera presencial en las instalaciones del Centro de Educación Física Nº 1. En tanto que este lunes y martes esta misma propuesta se desarrolló, también de manera presencial, en el Centro Cultural de Presidencia Roque Sáenz Peña para 200 directivos y docentes de otras 100 escuelas secundarias de la localidad mencionada y de las zonas del centro, sudoeste y norte de la provincia.

Liderazgo e Innovación Educativa tiene el objetivo de trabajar sobre el capital profesional de directivos y docentes, buscando potenciar sus capacidades para el trabajo en colaboración, la práctica reflexiva y el desarrollo de un liderazgo virtuoso y competente, para que impacte favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes y en la revalorización del rol docente.

NAIDENOFF: UNA MIRADA ESPECIAL PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

En la oportunidad, la ministra Naidenoff expresó que para ella el nivel Secundario es especial, porque “desde siempre se le pide mucho, ya que tiene una diversidad de alumnos a los que les suceden muchas cosas». «Por eso, necesitamos herramientas para entender lo que está pasando, y a veces no la tenemos”, dijo.

En ese sentido, poniéndose en el lugar del docente, la ministra manifestó: “Entrar al aula hoy en secundaria es un desafío diario, de decir hoy con qué me encuentro; de no saber qué trae el chico de la casa. Hoy, la realidad nos lleva a un mundo de incertidumbre. Como docentes, no podemos ofrecer certezas a los chicos, porque en este momento hay tecnologías nuevas que se están desarrollando, que van a imprimir una nueva forma de pensar y de aprender”, señaló, a la vez que instó al compromiso entre todos para «no permitir que más chicos pasen sin leer, sin comprender lo que leen, sin resolver problemas matemáticos, sin que resuelvan temas de la ciencia, física o química». «Si hacemos eso, estamos permitiendo que no aprendan”, afirmó.

“Este espacio es para pensar con ustedes, el liderazgo en la transformación educativa, es liderar la innovación pedagógica, es trabajar juntos en cómo hacer para que los chicos aprendan”, dijo a los directivos, y agregó que la intención de la gestión es «aprender de ustedes, poder juntos empezar a pensar qué escuela nos espera hoy». «El tema es empezar a pensar nuevas formas de enseñar, el aula invertida, en secundaria el celular restringido sólo para el uso curricular”, manifestó, adelantando que está en elaboración un proyecto al respecto.

Por último, pidió a los profesores de secundarias que aprovechen este ámbito de formación para decir: “en qué nos equivocamos” e invitó a construir entre todos la nueva educación secundaria”.

La subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, por su parte, señaló que «el nivel Secundario realmente debe contener a jóvenes en un mundo incierto, con muchas problemáticas, en donde la tecnología, los consumos problemáticos y muchas otras cuestiones que también están dentro de la escuela». «Por eso queremos trabajar con los directores de las escuelas secundarias, porque toda escuela depende mucho de quién es el director y de cómo trabaja como líder de su equipo pedagógico, y de la relación que puede mantener con las familias y con los alumnos”, expresó.

También estuvieron presentes la directora general de Gestión Educativa, Mirta Candia; la directora general de Inclusión Educativa, Elba Altamiranda; la directora de Nivel Secundario, Elizabeth Salto; el director de Educación Superior, Luis Monzón; los directores de las Regionales Educativas 5, 6, 7 y 10 A, B y C.

ACOMPAÑAR Y BRINDAR HERRAMIENTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS

Por su parte, Leonela Navarrete, directora ejecutiva de la Fundación Varkey, quien acompañó el inicio de la capacitación aseguró encarar con mucho entusiasmo este trayecto formativo, que será de 3 meses, «donde el equipo va a acompañar y dar las herramientas a los docentes para que puedan seguir transformando sus escuelas». «Estoy convencida que cada uno en sus aulas, en sus escuelas, desde las secciones y supervisiones, hacen mucho todos los días para acompañar a nuestros estudiantes y para poder garantizar que realmente nuestros chicos puedan terminar las escuelas con proyectos de vida. Venimos trabajando en la Argentina desde el año 2016 en el acompañamiento a los ministerios de Educación y, sobre todo, a los directores y docentes para que puedan seguir transformando sus escuelas”, dijo.

Con respecto a la propuesta que se realizará en la Provincia, sintetizó que “busca acompañar a los docentes para que puedan pensar en proyectos institucionales de innovación, en prácticas innovadoras, para que puedan pensar sus equipos al interior de las escuelas y que puedan potenciar así el aprendizaje de los estudiantes”. En este sentido, la directora ejecutiva de la Fundación Varkey agradeció “al Ministerio de Educación de Chaco, a Sofía Naidenoff, que ha estado muy presente en todo el proceso para que realmente esto sea una oportunidad para cada uno de los docentes y directores de la provincia». «Estamos convencidos que esta alianza, para poder acompañar el camino que viene haciendo el Ministerio, es fundamental para seguir transformando la escuela. Decidimos acompañar al Ministerio porque justamente no venimos con algo completamente distinto a lo que vienen trabajando ni algo que no tenga que ver con lo que pasa todos los días en su realidad, en su contexto. Es un trabajo que estamos diseñando juntos, queremos fortalecer el trabajo; va a ser un trabajo en equipo y esperamos que, además de ser significativo en cuanto a la formación, a los contenidos, sea un espacio también de disfrute”, afirmó.

Por otro lado, la flamante directora de Nivel Secundario de la Provincia, Elizabeth Salto, destacó esta nueva propuesta de capacitación para fortalecer el valor de la docencia, de los docentes chaqueños en el liderazgo. “Tenemos un importante capital humano, tenemos gestiones muy buenas en las instituciones y tenemos el acompañamiento de la familia; esperamos que gratamente lo puedan disfrutar, lo puedan aprovechar, pero sobre todo lo podamos aplicar, porque también es un espacio de formación a la calidad humana y al trabajo en equipo”, concluyó.