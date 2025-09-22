Recuperan una computadora robada en el Sindicato de Camioneros tras un operativo de la Policía del Chaco

La División de Delitos Contra la Propiedad del Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco logró recuperar una computadora robada durante un hecho de inseguridad ocurrido el pasado 20 de septiembre en la sede del Sindicato de Camioneros de Resistencia.

Según informaron fuentes policiales, en ese episodio sustrajeron una notebook y una suma de dinero cercana a los 600 mil pesos.

Tras las primeras tareas de investigación, el 21 de septiembre los agentes identificaron y detuvieron a un sospechoso presuntamente vinculado al robo.

Como parte de la pesquisa, este lunes 22, y luego de un intercambio de información, efectivos policiales realizaron un rastrillaje en un baldío de la zona de Juan de Dios Mena y Quijano, donde hallaron una computadora portátil oculta entre malezas, cartones y bolsas de nylon.

El dispositivo, de color negro, presentaba datos de usuario que coinciden con los elementos denunciados como sustraídos, por lo que fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia.

Las autoridades informaron que la investigación continúa para determinar el paradero del resto de los bienes y avanzar en el proceso judicial correspondiente.