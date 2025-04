DECENAS DE NIÑOS, NIÑAS Y PROFESORES RECIBIERON UN MERECIDO RECONOCIMINETO POR PARTICIPAR DE LA COPA RESISTENCIA JUEGA

En la cancha de básquet del Centro de Educación Física (CEF) N° 1, se llevó a cabo la entrega de trofeos y certificados de la etapa final de la Copa Resistencia Juega, organizada por la Municipalidad. A los largo de tres meses el certamen contó con la participación de 70 equipos sub 8, sub 10 y sub 12 de los distintos barrios de la Ciudad.

Los profesores que acompañan a los chicos en los entrenamientos durante la semana y en los partidos, expresaron su orgullo y satisfacción. Emanuel Juan Cardozo es de la Escuelita de Fútbol “Pasión deportiva”, del Barrio Islas Malvinas, expresó su agradecimiento a los padres que acompañan y resaltó la importancia de la unión familiar. “Me parece muy bien que desde la Municipalidad entren a los barrios, porque hay muchos chicos que no tienen posibilidad de hacer actividades físicas”, indicó.

Ludmila Aguirre Pizarro, profesora de “La Escalonetita”, que representa al barrio Nalá de la Chacra 24, señaló: “Les damos gracias a quienes nos dieron la oportunidad de poder participar, tenemos 90 chicos en total y entre ellos 25 niñas, que no pudieron venir porque no contamos con movilidad”.

En representación del Gobierno Provincial, estuvo el presidente del Instituto del Deporte, Gabriel Pellegrini, quien destacó este programa municipal “que se encarga de llevar deporte a toda la Ciudad”. “Lo que buscamos es estar en todos lados, que todos los chicos tengan la oportunidad de estar contenidos, hacer amigos y salir de la calle”, aseguró.

La Copa Resistencia Juega estuvo organizada por la subsecretaría de Deportes, a cargo de Fabián Maffei, quien valoró el trabajo que realizan los delegados barriales y colaboradores “que cumplen con una tarea social y de contención, para contrarrestar los flagelos de la calle”. Agradeció, además, al intendente Roy NIkisch que permitió que esta Copa se realice y a todas las áreas municipales que ayudaron.