Realizan trabajos de mantenimiento en el Microestadio Municipal de Coronel Du Graty

La Municipalidad de Coronel Du Graty, a través de la Dirección de Deportes, lleva adelante tareas de mantenimiento y acondicionamiento en el Microestadio Municipal.

Los trabajos se desarrollan aprovechando el receso de verano de las distintas instituciones que habitualmente utilizan el espacio para la práctica de actividades deportivas y recreativas.

Según se informó, las intervenciones apuntan a mejorar las condiciones del predio y garantizar que el microestadio se encuentre en óptimas condiciones para el reinicio de las actividades.

Desde el área destacaron la importancia de realizar este tipo de tareas preventivas durante los períodos de menor actividad, a fin de preservar la infraestructura y brindar mayor seguridad y comodidad a los usuarios.