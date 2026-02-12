Realizan trabajos de mantenimiento en el Microestadio Municipal de Coronel Du Graty

632614170_1224391403209126_9142189619821561389_n

La Municipalidad de Coronel Du Graty, a través de la Dirección de Deportes, lleva adelante tareas de mantenimiento y acondicionamiento en el Microestadio Municipal.

Los trabajos se desarrollan aprovechando el receso de verano de las distintas instituciones que habitualmente utilizan el espacio para la práctica de actividades deportivas y recreativas.

Según se informó, las intervenciones apuntan a mejorar las condiciones del predio y garantizar que el microestadio se encuentre en óptimas condiciones para el reinicio de las actividades.

Desde el área destacaron la importancia de realizar este tipo de tareas preventivas durante los períodos de menor actividad, a fin de preservar la infraestructura y brindar mayor seguridad y comodidad a los usuarios.

Internacionales

632212208_18096470248942360_2393987862174969288_n

Franco Ciucci confirmó detalles de la primera noche de los carnavales pinedenses

629269087_1363574645814413_4160934569687649965_n

Fontana realizó limpieza de microbasurales en el barrio Belgrano

633644181_122265966134167730_6817220993203110702_n

Colonia Popular avanza con tareas de limpieza y mantenimiento en distintos sectores