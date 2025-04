Raúl Valdez : “El Chaco necesita una nueva forma de pensar la provincia”

Conocido por su amplia trayectoria como profesor, formador y promotor del deporte en la provincia del Chaco, decidió dar un paso trascendental hacia la política, sumándose al espacio Primero Chaco, liderado por la intendenta de Barranqueras, “Magda” Ayala. Su incorporación a la lista de candidatos a diputados provinciales para las elecciones del 5 de mayo marca no solo una apuesta personal por la transformación política, sino también una señal del crecimiento de un nuevo proyecto que busca romper con la polarización entre radicales y peronistas.

“Siempre me gustó la política, pero nunca me sentí cómodo dentro de las estructuras partidarias. Me parece que muchas veces las ideologías o los partidos terminan enfrentando a la gente en lugar de unirla para resolver los problemas que compartimos”, explicó Valdez al ser consultado por su decisión de involucrarse activamente en este proceso electoral.

El recorrido de Valdez no es el de un outsider sin vínculos con lo público. A lo largo de los años, ha colaborado y trabajado con diversos dirigentes y gestiones tanto del justicialismo como del radicalismo: desde Ángel Rozas y la gestión de Nikisch, hasta nombres como Pérez Cuevas, Juan Carlos Argüello, Peppo, Lucas Velázquez y Leandro Zdero. Esa transversalidad, lejos de ser una debilidad, la reivindica como una muestra de su compromiso con el bien común por encima de las etiquetas.

“No me caso con ningún partido, pero sí con las ideas claras. Y Magda me propuso algo diferente: pensar el futuro de la provincia desde un lugar más amplio, más humano y más realista. Ella me convocó con la idea de armar un equipo de trabajo que no solo piense en lo electoral, sino en un nuevo orden provincial, donde la política se use para construir y no para dividir”, expresó.

En su diagnóstico sobre la situación actual del Chaco, Valdez fue crítico y enfático. Relató una reciente recorrida por el interior provincial, visitando localidades como Quitilipi, Machagai y El Palmar, donde advirtió una profunda paralización del sector maderero. “No hay materia prima, no hay producción, no hay trabajo. Y lo más grave es que no hay un plan B. Nadie parece preguntarse qué va a hacer esa gente si su fuente de ingresos desaparece. ¿Cuál es el modelo productivo que queremos para el Chaco? ¿Quién lo está pensando realmente?”.

Para Valdez, lo que está en juego en las próximas elecciones legislativas va mucho más allá de la renovación de bancas. “Se discute el liderazgo del Chaco. Se discute qué tipo de provincia queremos. El radicalismo y el peronismo llevan décadas alternándose en el poder, y lo único que hacen ahora es echarse culpas. Unos dicen que en dos años no pueden hacer nada porque todo está destruido. Los otros dicen que los de ahora no saben gestionar. En el medio, la gente está cada vez peor. No hay un rumbo claro”, sentenció.

Desde esa mirada crítica, emerge la convicción de que una tercera voz en la Legislatura es clave para destrabar el escenario político actual. “Cuando todo se reduce a blanco o negro, no hay espacio para el acuerdo. La Legislatura necesita una tercera opción que pueda generar consenso, que no dependa de obediencias ciegas ni del cálculo electoral. Primero Chaco plantea eso: abrir el juego, sumar miradas, y sobre todo, convocar a la ciudadanía a formar parte de sus propias soluciones”.

Uno de los puntos que más preocupa a Valdez es la desconexión entre la política institucional y la vida cotidiana de los chaqueños. “Hay muchas personas que no saben que el 11 de mayo hay elecciones, ni qué se vota. No se valora la importancia de la Legislatura. Pero es ahí donde se discuten las leyes que pueden cambiarle la vida a la gente. Tenemos que volver a hacer política desde abajo, escuchando, estando presentes, y no solo en campaña”, subrayó.

Sobre su lugar en la lista —ocupa el séptimo puesto como candidato a diputado provincial—, Valdez reconoció que el camino es cuesta arriba, pero aseguró que su compromiso no depende de una banca. “No vine a buscar un cargo. Vine a formar parte de un proyecto. Me sumo porque creo en esta forma de construir. Si no me toca entrar, seguiré acompañando. Pero si me toca, no voy a ir a levantar la mano por levantarla. Voy a trabajar con responsabilidad, con apertura, y con firmeza para defender lo que creo que está bien y señalar lo que está mal, venga de quien venga”.

Para cerrar, dejó una reflexión que sintetiza su visión sobre el momento político chaqueño: “Hay mucha gente valiosa en nuestra provincia que no quiere saber nada con la política porque se siente defraudada. Pero si no participamos, si no damos el paso, todo va a seguir igual. Por eso me animé. Porque el Chaco necesita una nueva forma de pensar. Y Primero Chaco es una invitación a eso: a dejar de lado los bandos y empezar a pensar como comunidad”.