Por qué hay que rociar las papas con vinagre antes de freírlas: ¿qué significa?

El vinagre también se utiliza mucho en el hogar para limpiar y desinfectar. Es en este punto que hay que prestar mucha atención, pues no es lo mismo usar el vinagre de vino para limpiar los pisos que usar el vinagre de limpieza para condimentar una ensalada.

Cada producto tiene su uso, detallado y explicado en la etiquetas. Mientras nunca utilices el vinagre de limpieza destilado en la comida, todo va a estar bien. Este vinagre no es apto para consumo, por eso este truco se tiene que hacer con vinagre sí o sí de alimentos.

¿Por qué debería rociar las papas con vinagre antes de freírlas?

El vinagre es un ácido intenso y abrasivo con grandes propiedades y beneficios. La papa es un tubérculo antiguo y muy utilizado en la gastronomía. Con papas se puede hacer de todo: pasteles, frituras, panificados, ensaladas, salsas y puré.

Su formato más conocido y aclamado en el mundo es la papa frita. Las papas fritas son más ricas cuando están blandas por dentro y muy crujientes por fuera.

Es importante secar bien las papas antes de freírlas en aceite caliente.

Muchas veces, el propio almidón del alimento impide que el resultado final sea el deseado. Las papas con mucho almidón quedan más babosas y blandas, sin importar la cocción.

Por suerte, con un poco de vinagre y un truco de cocina, esto se puede evitar. Vas a necesitar un poco de agua, sal y vinagre de manzana o alimentos. Una vez que termines el procedimiento, las papas ya estarán listas para ingresar en el aceite caliente.

Coloca en un recipiente 1 litro de agua, una cucharada de vinagre y una de sal. Sumerge las papas previamente lavadas, peladas y cortadas. Deja las papas en remojo por 10 minutos. Retíralas de la mezcla con vinagre y agua y sécalas con un paño limpio y seco.

¿Para qué otras cosas puedo usar vinagre en el hogar?

El vinagre, además, tiene muchas propiedades y beneficios para la salud.