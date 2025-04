Por la camioneta oculta y el peligro de fuga, «Tito» López y su familia seguirán presos

Ramón Alberto «Tito» López, su esposa e hijos tendrán que continuar detenidos, todos acusados de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública porque el juez federal 2 Ricardo Mianovich denegó a todo el grupo familiar la excarcelación, solicitada por los defensores.

En coincidencia con el fiscal Patricio Sabadini, el magistrado entre los fundamentos deja en claro que «Tito» López podría entorpecer la investigación a la luz de los acontecimientos recientes, como fue el hallazgo de una camioneta del dirigente piquetero en una cochera.

El abogado Ismael Zapata solicitó el cese de prisión preventiva para «Tito» López, Walter Ramón López y David Alberto López, argumentando «la inexistencia de riesgos procesales y la presencia de arraigo por parte de sus defendidos, sumado a que han tenido buena conducta durante el desarrollo del proceso no generando ningún obstáculo ni entorpecimiento en el accionar de la justicia».

Por su lado, Gabriela Tomljenovic, en representación de sus defendidos, Daniel Orlando López y Librada Beatriz Romero, solicitó también el cese de prisión de ambos.

Sin embargo, el juez Mianovich, ratificó el auto de prisión preventiva que el propio dictó el 9 de octubre de 2024. «De acuerdo con los hechos endilgados a los solicitantes, se trataría de complejas maniobras en este tipo de delitos en el que se habría encontrado importantes cantidades de dinero en moneda nacional y extranjera, como también bienes que podrían ser ocultados del accionar de la justicia, como ser el caso de la camioneta Chevrolet S10, dominio AE-677-UB, que fuera encontrada estacionada en un garaje de estacionamiento privado, a nombre una tercera persona», señala Mianovich en su fallo.

El juez agrega: «Las circunstancias particulares del caso, no me permitirían descartar posible existencia de riesgos procesales de peligro de fuga o entorpecimiento del accionar de la justicia y no resultarían suficientes para asegurar la comparecencia de los solicitantes o evitar el entorpecimiento, encontrándose reunidos los extremos que me infieren llegar a resolver por la negativa de lo peticionado».

También Mianovich repasa el planteo de prisión domiciliaria por parte de la esposa de López, quien por problemas de salud solicitó la intervención de la Junta Médica Integral con el Cuerpo Médico de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación» a fin de lograrse determinar el lugar de detención más acorde conforme las enfermedades que dice padecer, lo cual, se encuentra pendiente de resolución su pedido de morigeración de la forma de detención», fundamentó el juez. Ese incidente fue presentado por Tomljenovic.

Finalmente, uno de los hijos del fundador del MTD 17 de Julio, Daniel Orlando López, que está alojado en el Instituto Penal Federal Colonia Pinto (U 35), en Santiago del Espero, espera que se resuelva su pedido de trasladado la Unidad 7 de Resistencia.