Policiales aprovechó la que tuvo y venció a For Ever como visitante

El partido inició con un For Ever más activo con la pelota. Intentó soltar a sus volantes en posiciones de ataque, con buenas intervenciones de Sauer, pero no logró penetrar a una defensa pensada para evitar eso.

Braian Roldán encara rodeado por Salemi y Prieto. (Foto: Pablo Dao)

En efecto, Policiales fue un equipo compacto en la parte de abajo, con orden de salir rápido de contra, aunque pocas veces lo logró en el primer tiempo. En ese contexto, el encuentro fue malo, ya que no hubo juego en ningún equipo.

En el complemento aparecieron las emociones. A los 13 minutos, Lautaro Pérez intentó rematar dentro del área y un defensor local le cometió penal, que el mismo jugador cambió por gol segundos después, para poner el partido 1-0 para Policiales.

En ello, For Ever perdió los estribos. Comenzó a jugar al pelotazo y no fue inteligente a la hora de llevar el partido al campo contrario. Incluso, sufrió la expulsión del defensor central Tiago Chamorro, en lo que fue una muestra de la impotencia del equipo.

El festejo final de los jugadores y cuerpo técnico. (Foto: Pablo Dao)

La expulsión favoreció aún más a la visita, que tuvo dos oportunidades inmejorables para definir la historia: la primera a los 34 minutos, donde García la mandó por arriba entrando solo por el medio; y la segunda a los 43 minutos, con un remate mordido de Fleitas que se fue ancha.

Fue final en cancha de Estudiantes, donde Policiales se llevó tres puntos muy importantes de cara al futuro, mientras que For Ever se fue masticando bronca.

SÍNTESIS

CHACO FOR EVER 0: Leandro Ledesma; Juan Rojas, Tiago Chamorro, Lautaro Sandoval, Ángel Domínguez; Franco Molina Gauto, Bruno Prieto, Lucas Sauer, Valentín Rolón; Jesús Amarilla y Facundo Salemi. DT: Martín Cabral.

POLICIALES 1: Bruno Aranda; Lucas López, Ricardo Encina, Braian Roldán, Horacio Denis; Juan Torres, Omar Leguizamón, Iván Altamirano, Lautaro Pérez; Jonathan Valenzuela y Ramiro Ojeda. DT: Pablo Quiroga.

GOLES: 13ST Lautaro Pérez, de penal (P);

CAMBIOS: En For Ever: 19ST Matías Vásquez por Rojas; 19ST Bautista Castillo por Rolón; 28ST Lautaro Quintana por Molina Gauto. En Policiales: ET Fernando Espinoza por Valenzuela; 28ST Federico Fleita por Torres; 28ST Ezequiel García por Pérez; 36ST Rodrigo Espindola por Altamirano.

INCIDENCIAS: 32ST expulsado Tiago Chamorro (FE)

ÁRBITRO: Diego Mitoire. ASISTENTES: Darío Gómez y Bautista González.

CANCHA: Estudiantes (local For Ever). TERCERA: For Ever 4-1 Policiales