Poceada: jugó durante dos años los mismos números y ganó $28 millones

244563w850h490c.jpg

Una vecina de Villa Ángela se sumó al lote de ganadores de la semana de la Quiniela Poceada Chaqueña. En su caso fue gracias a la constancia que la llevó a repetir una misma jugada durante más de dos años.

«Son números fijos, con la fecha de cumpleaños mía y de mis hijos», reveló esta mujer de 44 años, que se presentó en la sede de Lotería Chaqueña acompañada por el agenciero Rafael Esteche, titular de la Agencia Oficial 610, quien la acompañó personalmente a realizar los trámites.

El 08, 13, 20, 22 y 42 fueron los números de la suerte para esta vecina villangelense, que fue una de los tres ganadores durante el sorteo del pasado 14 de febrero, por lo que se alzó con un premio de 28.356.826 pesos.

Internacionales

187929w850h474c.png

Lanzan la convocatoria para «Becas de Extensión 2026» en la Uncaus

84467957_2728491723872044_8058332002849390592_n

La Leonesa y Las Palmas se preparan para el cierre de los Carnavales 2026 con ocupación hotelera plena

434468w790h527c.jpg

Pancaldo asume la responsabilidad tras el debut y prepara cambios para el duelo ante San Telmo