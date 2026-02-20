Poceada: jugó durante dos años los mismos números y ganó $28 millones

Una vecina de Villa Ángela se sumó al lote de ganadores de la semana de la Quiniela Poceada Chaqueña. En su caso fue gracias a la constancia que la llevó a repetir una misma jugada durante más de dos años.

«Son números fijos, con la fecha de cumpleaños mía y de mis hijos», reveló esta mujer de 44 años, que se presentó en la sede de Lotería Chaqueña acompañada por el agenciero Rafael Esteche, titular de la Agencia Oficial 610, quien la acompañó personalmente a realizar los trámites.

El 08, 13, 20, 22 y 42 fueron los números de la suerte para esta vecina villangelense, que fue una de los tres ganadores durante el sorteo del pasado 14 de febrero, por lo que se alzó con un premio de 28.356.826 pesos.