Piden la detención de «Tiso» Talavera y su esposa por trata de personas

Este jueves, el fiscal federal, Patricio Sabadini, ordenó la detención y declaración de indagatoria del ex dirigente social Raúl «Tiso» Talavera y de su esposa, Andrea Eugenia Leyes, por un caso de trata de personas con fines de explotación laboral, calificado por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación de la víctima.

La denuncia fue realizada en forma anónima, a través de la línea 145, del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La misma indicaba una posible situación de trata de personas con fines de explotación laboral, que tendría como víctima a una mujer, identificada como Rita Sandra Giménez, de aproximadamente 36 años, que presentaría algún grado de retraso madurativo.

Además, se mencionó que la misma trabajaría en una casa como empleada doméstica, que sufriría violencia, maltratos, que la tendrían encerrada bajo llave, que le quitarían el dinero de la pensión y que incluso habrían sacado préstamos bancarios a su nombre.

Ante ello, se encomendó al Departamento de Lucha contra la Trata de Personas de la Policía del Chaco que investigue, para establecer la veracidad de las circunstancias.

De esta manera, se pudo establecer que hace cuatro años, Rita Giménez, se encontraba en situación de calle, en la Plaza 25 de Mayo, cuando fue abordada por Raúl Talavera y Andrea Eugenia Leyes. Dijo que estas personas la trasladaron a un domicilio ubicado en la avenida Nicaragua N° 134 de Resistencia, con el pretexto de brindarle ayuda.

La misma manifestó en los informes de intervención realizados con las psicólogas, que en ese lugar fue obligada a realizar tareas domésticas (cocinar, lavar ropa, limpiar) sin recibir remuneración y sin haber consentido un acuerdo laboral. Además, manifestó que los nombrados le sustrajeron sus tarjetas bancarias para cobrar una pensión correspondiente a su madre (empleada de Casa de Gobierno) y solicitar préstamos a su nombre, sin su consentimiento.

Expresó, además, que durante el tiempo que estuvo en la vivienda, permaneció bajo su control y que solo podía salir eventualmente a realizar mandados, dependiendo del humor de su captor.

Asimismo, contó que decidió irse de la vivienda porque escuchó que sería llevada a un campo, para que se encuentre con un señor.